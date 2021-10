Hromadný úhyn ani uviaznuté ryby počas opravy tesnenia hrádze v Gabčíkove ochranári nezaznamenali

Práve ŠOP SR vykonávala počas zníženia hladiny Dunaja, ktoré bolo pre vykonanie opráv na tesnení hrádze v území Hrušovskej zdrže potrebné, monitoring oblasti.

Z uviaznutých živočíchov tvorili podľa Hajdú 99 percent invázne druhy, ktoré pôvodne neobývali vody Dunaja. Išlo napríklad o tri druhy inváznych rýb, východoázijského lastúrnika škľabku ázijskú či raka pruhovaného.

Invázne druhy

Rehabilitačná stanica

Rekonštrukcia tesnenia

10.10.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa Hajdú boli niektoré invázne druhy v danej lokalite dokonca dominantnými. Štátni ochranári s inváznymi druhmi živočíchov, ktoré uviazli na plytčine, naložili tak, ako im prikazuje platná legislatíva.„Tá nám prikazuje živočíchy nevrátiť do prostredia, ktoré nie je prirodzeným miestom ich výskytu. Invázne druhy predstavujú nebezpečenstvo pre pôvodné druhy živočíchov, ktoré sa v Dunaji prirodzene vyskytujú. Niektoré druhy rýb sa napríklad živia ikrami pôvodných druhov, čím znižujú ich populáciu,“ vysvetlil Hajdú.Invázne druhy ochranári previezli do rehabilitačnej stanice, v ktorej môžu slúžiť ako potrava napríklad pre vtáctvo, ktoré bude do stanice prevezené na zotavenie sa zo zranení.Hydrobiológ ŠOP SR dodal, že zníženie hladiny Dunaja bolo okrem umožnenia monitoringu prospešné aj z hľadiska nasimulovania prirodzených podmienok úbytku a prírastku vody v rieke.Štandardne sa totiž v Dunaji zvykne vyskytovať v jarnom a letnom období viac vody a na jeseň a v zime menej vody. Lokalita Hrušovskej zdrže je podľa neho špecifická tým, že je v nej stabilná hladina, čo vytvára vhodné podmienky práve pre invázne druhy.Rekonštrukciu poškodeného asfaltovo-betónového tesnenia hrádze na prívodovom kanáli zabezpečoval Slovenský vodohospodársky podnik pod dohľadom Vodohospodárskej výstavby.Práce vodohospodári uskutočňovali od 27. septembra do 1. októbra. Celkové náklady opravy boli dopredu vyčíslené na 17-tisíc eur.