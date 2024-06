Hromadný zoskok padákom nad Normandiou odštartoval týždeň ceremónií pri príležitosti 80. výročia vylodenia spojencov

Príde viacero svetových osobností

Vylodenie v Normandii sa odohralo v rámci operácie Overlord. Zúčastnili sa na nej armády 12 spojeneckých národov vrátane USA, Kanady, Austrálie, Francúzska, Poľska alebo exulantov z Československa.



Operácia sa začala v noci z 5. na 6. júna, keď v Normandii pristali výsadkári. Po vylodení sa spojencom otvoril západný front, čo neskôr umožnilo poraziť nacistické Nemecko vedené Adolfom Hitlerom.





2.6.2024 (SITA.sk) - Parašutisti zoskakujúci z lietadiel z obdobia druhej svetovej vojny sa v nedeľu vrhli na pokojnú oblohu v Normandii, kde kedysi zúrila vojna, aby odštartovali týždeň ceremónií pri príležitosti 80. výročia vylodenia spojencov.Práve tento míľnik pomohol presmerovať vývoj druhej svetovej vojny a v konečnom účtovaní výrazným spôsobom prispel k oslobodeniu Európy a pádu nacistického Nemecka.Zmyslom ohňostrojov, zoskokov padákom, slávnostných spomienok a ceremónií, na ktorých sa tento týždeň zúčastnia svetoví lídri, je odovzdať štafetu súčasným generáciám, ktoré v Európe, na Ukrajine, opäť vidia vojnu.Do Francúzska sa chystá viacero svetových politických osobnosti, ako americký prezident Joe Biden , ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či britská kráľovská rodina.Francúzsko sa počas ceremónií chystá preukázať svoju vďačnosť veteránom z druhej svetovej vojny, ktorí sa tento rok vrátia, mnohí možno naposledy, na pláže v Normandii.Na pláži Omaha, kde sa očakáva prítomnosť mnohých hláv štátov, ocenia takmer 160-tisíc vojakov z Británie, USA, Kanady a ďalších krajín, ktorí sa 6. júna 1944 vylodili v Normandii.Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že oslavy Dňa D budú popri tohtoročných olympijských hrách v Paríži ďalším „stretnutím Francúzska so svetom“.Pre Francúzov to bude príležitosť povedať „merci“ alebo „ďakujem“ mnohým veteránom, z ktorých niektorí podstúpia dlhú transatlantickú cestu napriek pokročilému veku, únave a fyzickým ťažkostiam.„Nikdy nezabudneme. A musíme im to povedať,“ povedal pre agentúru AP Philippe Étienne, predseda Liberation Mission, špeciálne vytvoreného orgánu, ktorý organizuje oslavy 80. výročia.„Mali 18, 20, 22 rokov, keď oslobodzovali našu krajinu, keď nám vrátili slobodu... Teraz, o 80 rokov neskôr, majú 100, 98, 102 rokov... Je to naozaj neuveriteľné. Sú to skutočne odvážni, pokorní ľudia. Musia cítiť našu vďačnosť,“ poznamenal Étienne.