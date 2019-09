Hrončeková sa rozlúčila s reprezentáciou, Palgutová drží palce Ruskám

Na snímke v popredí Lusia Sarah Fahrová (Taliansko), v pozadí uprostred Veronika Hrončeková a Nikola Radosová (obe Slovensko) počas osemfinálového stretnutia Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale žien 1. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas osemfinálového stretnutia Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale žien 1. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky splnili cieľ, ktorý si dali pred začiatkom domáceho európskeho šampionátu. Po prvý raz v histórii postúpili do vyraďovacej fázy a hoci v nej hneď podľahli Taliankam, budú na ME spomínať do konca kariéry. Najmä pre divácku podporu, ktorá im na tele vyvolávala zimomriavky. Hlboké spomienky zanechá aj vo Veronike Hrončekovej, pre ktorú bol nedeľňajší osemfinálový zápas s Talianskom (0:3) posledný v reprezentačnom drese.Hrončekovej rozhodnutie prišlo prekvapujúco, ale zrelo v nej už dlhšie.uviedla 29-ročná blokárka. Hrončeková bola najskúsenejšia hráčka v kádri Marca Fenoglia. Na konte mala ako jediná dve účasti na ME z rokov 2007 a 2009.dodala Hrončeková.Spokojná s celkovým vystúpením bola aj univerzálka Karin Palgutová.uviedla jedna z opôr slovenského tímu. Palgutová si rovnako ako jej spoluhráčky najviac užívali atmosféru na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorá bola v každom zápase skvelá. Pred začiatkom ME pritom boli slovenské reprezentantky v neistote, nevedeli, čo môžu očakávať:Pred začiatkom ME si prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič želal, aby sa prostredníctvom šampionátu dostal volejbal čo najviac pod kožu fanúšikom.myslí si Palgutová.Slovenská reprezentantka bude sledovať aj zvyšný priebeh šampionátu, na otázku, či bude držať palce premožiteľkám Slovenska v osemfinále, povedala: