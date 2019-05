Hroncová odstúpila z postu riaditeľky Opery Národného divadla v Prahe

Na archívnej snímke Silvia Hroncová. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Praha 22. mája (TASR) - Zo svojej funkcie odstúpila v stredu riaditeľka Opery Národného divadla (ND) a Štátnej opery v Prahe Silvia Hroncová. Českému Rádiožurnálu to potvrdila sama Hroncová ako i hovorca ND Tomáš Staněk.Už v utorok sa vzdal funkcie umelecký riaditeľ Opery ND Petr Kofroň.Hroncová a Kofroň svoju rezignáciu oznámili krátko potom, ako zamestnanci a umelci ND vyzvali riaditeľa Jana Buriana, aby sa vyjadril k otázkam o vízii a smerovaní opery. Neistota podľa nich panuje v súvislosti s nástupom Nóra Pera Boyea Hansena do funkcie umeleckého riaditeľa Opery ND.Otvorený list, ktorý riaditeľovi ND Burianovi zaslali minulý týždeň, podpísalo 339 osobností vrátane vedenia opery, sólistov, dirigentov, členov orchestra ND, Štátnej opery, zboru ND, zboru Štátnej opery a mnoho ďalších.Umelci a zamestnanci ND a Štátnej opery označujú situáciu za kritickú; odsudzujú netransparentnosť výberu nového umeleckého riaditeľa Hansena, ako i to, že nepredstavil základnú víziu smerovania tejto inštitúcie.Kto Hroncovú vo funkcii riaditeľa Opery ND nahradí, zatiaľ nie je známe. Jej právomoci dočasne preberie správna riaditeľka ND Tamara Čuříková, uviedol hovorca ND Staněk.Slovenka Silvia Hroncová zastávala post riaditeľky Opery ND a Štátnej opery od roku 2013.