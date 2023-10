Hroncová verí, že správa o Šimkovičovej na poste ministerky kultúry je len neoficiálna

18.10.2023 (SITA.sk) - Je dôležité, aby sa na čelo rezortu kultúry postavil niekto, kto sa v kultúre, umení i kreatívnom priemysle orientuje. Mal by poznať i inštitúcie rezortu a disponovať víziou o smerovaní kultúry.Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla poverená ministerka kultúry Silvia Hroncová . Verí, že sa bude pokračovať v stratégiách, ktoré majú reálny potenciál pre skvalitnenie slovenskej infraštruktúry kultúry.„Ja vnímam to, že sa po dlhej dobe veľmi intenzívne hovorí o pozícii ministra kultúry, a že sa hovorí o dôležitosti kultúry. To je pozitívna správa,“ uviedla Hroncová na margo aktuálnej diskusie o nominácii na ministerský post v rezorte kultúry. Slovenská národná strana na pozíciu ministerky kultúry pravdepodobne nominovala bývalú moderátorku Martinu Šimkovičovú . „Druhá správa je zatiaľ, verím že neoficiálna, kto príde na post ministra alebo ministerky kultúry,“ dodala.