Hrozí ďalší útok na americký Kapitol? Polícia získala spravodajské informácie a je pripravená

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia Kapitolu Spojených štátov odhalila spravodajské informácie o možnom pláne milície vniknúť vo štvrtok do budovy, kde zasadá americký Kongres.Hrozba zrejme súvisí s krajne pravicovou konšpiračnou teóriou, ktorú presadzujú hlavne podporovatelia konšpirácií QAnon, že sa exprezident Donald Trump 4. marca dostane znovu k moci.Spomínaný deň bol totiž pôvodným termínom prezidentskej inaugurácie, ktorej termín v roku 1933 presunuli na 20. januára.Kapitolská polícia „si je vedomá a pripravená na akékoľvek potenciálne hrozby smerom k členom Kongresu alebo komplexu Kapitolu. Získali sme informácie, ktoré ukazujú na možné sprisahanie identifikovanej skupiny domobrany s cieľom vniknúť vo štvrtok 4. marca do Kapitolu,“ uvádza sa v policajnom vyhlásení. Spomínanú skupinu polícia neidentifikovala.Oznámenie prišlo v čase, keď polícia Kapitolu a ďalšie orgány vypovedajú pred Kongresom v spojitosti so smrteľnými nepokojmi zo 6. januára.Polícia nebola na nepokoje, ktoré v Kapitole vyvolali podporovatelia Trumpa, dostatočne pripravená a posilám z Národnej gardy trvalo hodiny, než prišli na miesto.Vyčíňanie výtržníkov zdržalo potvrdenie výsledkov prezidentských volieb v Kongrese a vyvolalo evakuáciu zákonodarcov. Nepokoje tiež zanechali päť mŕtvych.Polícia v stanovisku uviedla, že v komplexe Kapitolu od januára posilnila bezpečnosť, čo okrem iného zahŕňa aj oplotenie s ostnatým drôtom a prítomnosť príslušníkov Národnej gardy.Kapitolská polícia podľa svojich slov berie spomenuté správy od spravodajských služieb vážne, ďalšie podrobnosti o hrozbe ale neuviedla.