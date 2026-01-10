|
Sobota 10.1.2026
Meniny má Dáša
Denník - Správy
10. januára 2026
Hrozí Putinovi venezuelský scenár? Trump prehovoril o možnej operácii a svojom vzťahu k ruskému prezidentovi
Tagy: Americký prezident Operácia USA vo Venezuele a zadržanie prezidenta Nicolása Madura Ruský prezident Ukrajinský prezident Venezuelský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k možnosti operácie proti ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, podobnej tej, ktorú
10.1.2026 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k možnosti operácie proti ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, podobnej tej, ktorú americká armáda vykonala vo Venezuele. Ako referuje web liga.net, učinil tak na stretnutí s predstaviteľmi ropných a plynárenských spoločností.
Jeden novinár pripomenul slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na margo zajatia Nicolása Madura povedal, že ak sa to dá urobiť s diktátormi, potom USA vedia, čo majú robiť ďalej. Zelenskyj tým pravdepodobne narážal na Putina. Zástupca médií sa preto Trumpa opýtal, či je v Rusku možné zopakovanie venezuelského scenára.
„Nemyslím si, že to bude potrebné. Vždy som s ním (Putinom) mal skvelý vzťah. No som veľmi sklamaný,“ odpovedal americký prezident.
Opäť pripomenul údajné „ukončenie ôsmich vojen“ a vyhlásil, že dúfa, že vojna Ruska proti Ukrajine bude pre neho „jednou z najľahších“. Podľa amerického lídra však za ostatný mesiac padlo na fronte 31-tisíc obetí, z ktorých väčšina boli ruskí vojaci. „A ruská ekonomika je v zlom stave,“ skonštatoval Trump.
Zdroj: SITA.sk - Hrozí Putinovi venezuelský scenár? Trump prehovoril o možnej operácii a svojom vzťahu k ruskému prezidentovi © SITA Všetky práva vyhradené.
