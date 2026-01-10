Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dáša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. januára 2026

Hrozí Putinovi venezuelský scenár? Trump prehovoril o možnej operácii a svojom vzťahu k ruskému prezidentovi


Tagy: Americký prezident Operácia USA vo Venezuele a zadržanie prezidenta Nicolása Madura Ruský prezident Ukrajinský prezident Venezuelský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie

Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k možnosti operácie proti ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, podobnej tej, ktorú



Zdieľať
americky prezident donald trump. 2 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k možnosti operácie proti ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, podobnej tej, ktorú americká armáda vykonala vo Venezuele. Ako referuje web liga.net, učinil tak na stretnutí s predstaviteľmi ropných a plynárenských spoločností.

Viac k téme: Vojna na Ukrajine




Jeden novinár pripomenul slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na margo zajatia Nicolása Madura povedal, že ak sa to dá urobiť s diktátormi, potom USA vedia, čo majú robiť ďalej. Zelenskyj tým pravdepodobne narážal na Putina. Zástupca médií sa preto Trumpa opýtal, či je v Rusku možné zopakovanie venezuelského scenára.

„Nemyslím si, že to bude potrebné. Vždy som s ním (Putinom) mal skvelý vzťah. No som veľmi sklamaný,“ odpovedal americký prezident.

Opäť pripomenul údajné „ukončenie ôsmich vojen“ a vyhlásil, že dúfa, že vojna Ruska proti Ukrajine bude pre neho „jednou z najľahších“. Podľa amerického lídra však za ostatný mesiac padlo na fronte 31-tisíc obetí, z ktorých väčšina boli ruskí vojaci. „A ruská ekonomika je v zlom stave,“ skonštatoval Trump.


Zdroj: SITA.sk - Hrozí Putinovi venezuelský scenár? Trump prehovoril o možnej operácii a svojom vzťahu k ruskému prezidentovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Operácia USA vo Venezuele a zadržanie prezidenta Nicolása Madura Ruský prezident Ukrajinský prezident Venezuelský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Farba nálepky rozhodne o vývoze odpadu, Prešov zavádza jasné pravidlá pre rok 2026
<< predchádzajúci článok
Košický kraj láme rekordy v cestovnom ruchu, návštevnosť sa priblížila k úrovniam spred pandémie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 