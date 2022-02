Hrubý domáci produkt Slovenska porastie v tomto roku o päť percent, prognózuje Európska komisia

Domáci dopyt sa prebudí

Export bude výrazne nižší

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia očakáva v tomto roku rast slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 5 %. O rok neskôr by mal byť rast ešte o niečo výraznejší. Vyplýva to z výsledkov zimnej hospodárskej prognózy 2022, ktorú zverejnila Európska komisia (EK).Oživenie slovenského hospodárstva sa v druhej polovici roka 2021 spomalilo pre dopad celosvetového narušenia dodávok a zhoršenie pandémie. Po výraznom spomalení v treťom štvrťroku EK očakáva, že ročný rast HDP Slovenska dosiahne v roku 2021 úroveň 3 %.Výhľad hospodárskej aktivity zostáva v prvom štvrťroku tohto roka podľa komisie slabý. Očakáva sa však, že hospodárstvo sa potom začne opätovne oživovať a v druhom štvrťroku prekročí svoju úroveň produkcie pred pandémiou, čím sa plánovaný ročný rast HDP zvýši na spomínaných 5 % v roku 2022 a 5,1 % v roku 2023.Predpokladá sa, že súkromná spotreba bude počas prvého štvrťroka 2022 negatívne ovplyvnená neistotou súvisiacou s pandémiou, prebiehajúcimi narušeniami dodávateľského reťazca a pomalším rastom reálnych príjmov v dôsledku vyššej inflácie.Po tomto dočasnom prerušení sa predpokladá, že domáci dopyt počas zvyšku prognózovaného horizontu obnoví svoju mohutnú expanziu.Slovenský exportný sektor zasiahli vážne narušenia dodávateľského reťazca. Komisia predpokladá, že celosvetový nedostatok polovodičov obmedzí slovenský automobilový priemysel, čo bude mať za následok výrazne nižšiu úroveň exportu.Priemernú ročnú infláciu v roku 2022 očakáva komisia na úrovni 6,4 %, v budúcom roku by to malo byť 2,4 %.