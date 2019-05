HRW kritizuje Paríž za procesy s francúzskymi džihádistami v Iraku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 31. mája (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) odsúdila v piatok Francúzsko za to, že podľa nejdo Iraku súdne procesy s francúzskymi občanmi obvinenými z pripojenia sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). HRW to oznámila po tom, ako v tomto týždni odsúdili v Iraku na smrť celkovo sedem občanov Francúzska, píše agentúra AFP.Dvaja z týchto odsúdených uviedli, že, píše sa vo vyhlásení organizácie so sídlom v New Yorku.Francúzsko ani iné krajiny by nemali ponechávať svojich podozrivých z terorizmu, povedala výkonná riaditeľka HRW pre Blízky východ Lama Fakihová.Francúzska vláda v pondelok oznámila, že podniknena to, aby Iraku zabránila vykonať trest smrti v prípade francúzskych občanov, ktorí boli uznaní za vinných z členstva v IS.uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po tom, ako iracký súd v nedeľu odsúdil prvých troch francúzskych občanov na smrť.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v stredu zopakoval toto stanovisko, ale uviedol tiež, že militanti z IS by mali byť súdení tam, kde spáchali svoje zločiny.Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol, aby Francúzom odsúdeným v Iraku zmenili trest smrti na doživotie.Sedem odsúdených francúzskych občanov bolo podľa stredajšieho vyhlásenia Le Drianadodal šéf francúzskej diplomacie.