Hrýzol som si do jazyka a trpel hádky Matoviča so Sulíkom, pripustil Heger svoj podiel viny a ospravedlnil sa občanom

Neprešli skúškami

Vážna kríza chaosu

5.5.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger Demokrati ) pripustil podiel viny na chaose v štáte a ospravedlnil sa zaň občanom. Odčiniť ich chce tým, že Slovensko v pokoji a stabilne privedie k demokratickým parlamentným voľbám. Uviedol to vo štvrtok večer vo svojom mimoriadnom príhovore občanom.Chce tak urobiť ako premiér a nechce hádzať zodpovednosť na iných, keďže Slovensko podľa neho čakajú ťažké chvíle.„Neviem si predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda, na miesto našich ministrov nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti, neprešli skúškami ako my, nemajú kľúčové vzťahy v zahraničí, museli by sa učiť a ohrozili by tak aktuálnu stabilitu, ktorú sa nám podarilo udržať," vraví.S postojom, že chce štát doviesť do volieb ako premiér, plánuje ísť do rokovaní s prezidentkou Zuzanou Čaputovou . Chápe však aj jej zodpovednosť a bude rešpektovať, ak bude mať hlava štátu iný názor a rozhodne sa inak.Slovensko je podľa neho vo vážnej kríze chaosu, ktorá sa začala už chybami v manažovaní covidovej krízy. Chaos prišiel i s vojnou a následnými krízami, energetickou aj inflačnou, a tiež so zdražovaním.K chaosu ale podľa neho prispeli i ľudia, ktorí sa boja spravodlivých vyšetrovaní i extrémisti. Poverený premiér nepopiera, že chaos priniesli aj oni, a že má na ňom svoj diel viny.„Pozeral som sa na hádky Matoviča, Sulíka a ostatných, hrýzol som si do jazyka a trpel ich hádky a konflikty. Ale robil som to, aby som udržal zhodu vo vládnej koalícii a predišiel nestabilite. Dnes viem, že to napokon prispelo k väčšiemu chaosu v krajine," povedal.