Huawei chce výrazne znížiť počet pracovných miest v prevádzkach v USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. júla (TASR) - Čínsky telekomunikačný gigant Huawei, ktorý čelí americkým sankciám pre obavy z jeho väzieb na vládu v Pekingu, plánuje výrazne znížiť počet pracovných miest vo svojich prevádzkach v USA. Uviedli to v nedeľu (14.7.) na svojej internetovej stránke noviny Wall Street Journal.Noviny s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou napísali, že sa očakáva prepúšťanie v americkom výskumnom a vývojovom centre Futurewei Technologies.Táto divízia čínskeho koncernu v súčasnosti zamestnáva 850 ľudí v niekoľkých laboratóriách v Spojených štátoch a stovky z nich by mohli prísť o miesto.Podľa novín niektorí z čínskych zamestnancov údajne dostali možnosť vrátiť sa domov a udržať si tak prácu.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaradila Huawei na tzv. čierny zoznam subjektov, ktorým americké firmy nemôžu predávať komponenty bez špeciálnej licencie.Huawei, líder v oblasti bezdrôtovej technológie novej generácie 5G, má zakázané budovať tieto siete v Spojených štátoch. A Trump sa snaží presvedčiť aj spojencov, aby urobili to isté.Washington obviňuje Huawei zo spolupráce priamo s čínskou vládou, čo spoločnosť popiera. Podľa USA majú zariadenia Huawei "zadné vrátka, vďaka ktorým by vláda v Pekingu mohla sledovať ich užívateľov".Minulý týždeň sa Monako stalo prvou európskou krajinou, ktorá buduje 5G sieť založenú na technológii Huawei.Po tom, ako sa Trump stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraji samitu skupiny G20 v Osake koncom júna, zmiernil trocha represívne opatrenia proti Huawei. Čínsky gigant môže v USA nakupovať komponenty, ktoré by bez problémov kúpil aj inde vo svete, ak nebudú predstavovať žiadne riziko pre národnú bezpečnosť.