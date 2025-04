Huawei na Roadshow 2025 priniesol do Bratislavy praktické riešenia naprieč odvetviami

Digitálna inteligencia v Európe silnie

Skladovanie, univerzitné a optické siete: Zameranie na špecifické riešenia pre priemysel

HUAWEI eKit a rozšírený partnerský ekosystém

Roadshow umožňuje nadväzovanie kontaktov a miestnu spoluprácu

11.4.2025 (SITA.sk) -"Náš biznis zaznamenal v roku 2024 silný rast – globálne tržby presiahli 118 miliárd dolárov, čo je o 22 % viac ako v roku 2023. Na Slovensku sme v enterprise segmente narástli o 55 %, čo by nebolo možné bez dôvery a podpory našich partnerov. V roku 2025 budeme pokračovať v investíciách do inovácií a partnerstiev, aby sme urýchlili digitálnu transformáciu naprieč odvetviami," uviedol Ma Qi, generálny riaditeľ Huawei pre Rakúsko, Česko a Slovensko.Tento rok kamión navštívi 29 miest v 17 krajinách a nesie posolstvo "Urýchlenie priemyselnej digitálnej transformácie". Roadshow bude slúžiť ako mobilný výstavný priestor na predstavenie najnovších riešení spoločnosti Huawei v dátovej komunikácii, uchovávaní údajov a optických sietí. V tomto roku sa centrum mobilných technológií cielene zameria aj na adaptívne riešenia určené pre konkrétne prípady použitia s cieľom pomôcť európskym priemyselným odvetviam v ich snahe o digitálnu transformáciu.Hlavným cieľom tejto roadshow je pomôcť európskym spoločnostiam a inštitúciám verejného sektora urýchliť ich prechod na digitálne technológie a prijať digitálnu inteligenciu. V minulom roku roadshow prilákalo viac ako 7 000 návštevníkov."S Európskou podnikateľskou roadshow 2025 zdôrazňujeme náš záväzok k digitálnej a inteligentnej transformácii v Európe," vysvetľuje Will Song, prezident spoločnosti Huawei European Enterprise Business. "V tomto roku sa venujeme osobitným dôrazom na scenáre špecifické pre priemysel a posilňujeme ekosystém nášho partnera. To nám umožňuje ukázať našim zákazníkom a partnerom konkrétnejšie, ako naše riešenia riešia ich individuálne výzvy a ako sú hnacou silou transformácie."Európa čelí výrazným zmenám spojených s umelou inteligenciou, rastúcim objemom dát, rýchlym sieťam a výkonným výpočtovým technológiám. To ovplyvňuje digitálnu transformáciu vo všetkých odvetviach hospodárstva a sľubuje udržateľné zlepšenie spoločnosti, priemyslu a životného prostredia. Huawei na roadshow predstavuje praktické príklady, ako tieto technológie efektívne využívať.Verejná správa začína poskytovať občanom personalizované služby a inteligentné mestá sa postupne menia na moderné priestory na život. V zdravotníctve sa čoraz viac využívajú IoT technológie na skvalitnenie starostlivosti o pacientov, akademický výskum ťaží z pokročilých AI riešení na ukladanie dát. Školy sa intenzívne digitalizujú a maloobchod reaguje na potreby zákazníkov novými konceptmi."Technológia je vyspelá, nástroje sú pripravené – teraz je ten správny čas na zrýchlenie digitálnej a inteligentnej transformácie v Európe a plné využitie jej výhod," dodáva Song.Huawei Enterprise Roadshow 2025 predstavuje širokú škálu inovatívnych riešení IKT pre viaceré priemyselné odvetvia. Huawei predstavuje svoju technológiu "Ukladanie dát s dôrazom na budúcnosť”, ktorá umožňuje spoločnostiam využiť hodnotu exponenciálne rastúcich dát v ére AI. Pre moderné prostredie areálu systém "Xinghe Inteligentný kampus” ponúka komplexnú infraštruktúru podporovanú AI s jedinečnými technológiami Huawei Wi-Fi 7, ako sú inteligentné antény, inteligentné plánovanie, zabezpečenie VIP skúseností, Úspora energie napájaná Wi-Fi štítom alebo AI. Riešenie "Celooptická sieť” sľubuje ultrarýchle a spoľahlivé pripojenie pre rôzne aplikačné scenáre.V oblasti vzdelávania Huawei predstavuje svoj systém "Správa výskumných údajov”, ktorý podporuje výskumné inštitúcie pri efektívnom riadení veľkých objemov dát, ako aj riešenie "Vzdelávacia kampusová sieť” pre plne digitalizované vzdelávacie prostredie. Vo verejnom sektore sa zavádza platforma "Inteligentné mesto", ktorá má orgánom verejnej správy pomôcť rýchlo podporiť inkluzívne pokrytie sieťou, zlepšiť občianske služby a preklenúť digitálnu priepasť. V zdravotníctve spoločnosť Huawei predstavuje riešenie "Zjednotená úložná platforma HIS&PACS A-A” pre bezproblémovú integráciu informácií o nemocniciach, archivácie obrázkov a komunikačných systémov. Medzi ďalšie produkty bude spoločnosť Huawei zahŕňať svoje viacodvetvové maloobchodné riešenie pre maloobchodníkov a riadenú Wi-Fi službu pre MSP, ako aj FTTO riešenie pre hotely s cieľom poskytnúť sieťovú infraštruktúru optických vlákien pre odvetvie stravovacích a iných odvetví."Naše priemyselné úpravy skladovacích, sieťových a optických riešení umožňujú spoločnostiam dosiahnuť optimálny výkon podľa ich individuálnych požiadaviek,” hovorí Song. "Takto môžeme podporiť mnohé priemyselné odvetvia a spoločnosti pri urýchľovaní transformácie v Európe a presadzovaní zavádzania digitálnej inteligencie."Novým doplnkom k Roadshow 2025 je HUAWEI eKit, podznačka pre distribučnú činnosť v sektore SMB. Platforma, ktorá je aktívna vo viac ako 100 krajinách, ponúka partnerom komplexné riešenia pre transakcie, operácie a marketing. Cieľom projektu HUAWEI eKit je zjednodušiť zavádzanie poskytovaním riešení, ktoré sa dajú ľahko spravovať a inštalovať, a zabezpečiť jednoduchosť v konečnom dôsledku pre malé a stredné podniky.Spoločnosť Huawei navyše poskytuje svojim partnerom komplexné balíky služieb. Na najvyššej úrovni služieb spoločnosť Huawei umožňuje dodávku náhradných dielov do štyroch hodín. V oblasti zákazníckej podpory ponúka Huawei podporu horúcej linky v 18 jazykoch pre 33 krajín a rýchle časy odozvy do piatich minút.Na každej zastávke roadshow sa nákladné vozidlo stáva výstavným stánkom s celkovým podielom 15 staníc. Od jednotlivých produktových oblastí až po priemyselné aplikácie a flexibilné multi-riešenia a služby, každá stanica ponúka hlboký a podrobný prehľad. Navyše, na každom mieste sú k dispozícii odborníci z Huawei, aby predstavili riešenia a odpovedali na otázky. Roadshow kamión zároveň poskytuje priestor na miestne podujatia v jednotlivých krajinách, ako sú panelové diskusie, prezentácie používateľských scenárov, zdieľanie skúseností zákazníkov, školenia o produktoch, nadväzovanie kontaktov, Q&A (otázky a odpovede) alebo udeľovanie ocenení.Huawei Enterprise Roadshow 2025 prebieha od marca do septembra a zastaví v kľúčových mestách vo Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Turecku a Poľsku, okrem iného. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku podujatia. Informačný servis