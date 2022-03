Huawei nova 9 SE: Ideálny smartfón pre mladých

Až 108 Mpx fotoaparát

29.3.2022 (Webnoviny.sk) -Smartfón tak bude držať krok s dynamickým tempom života mladých ľudí a pomôže im zostať v centre vecí, ktoré sú pre nich dôležité. Navyše vďaka pútavému dizajnu, kvalitnému fotoaparátu a spoľahlivému výkonu ich povzbudí k rozvoju vlastnej kreativity.V dnešnej dobe ľudia dokumentujú každý okamih svojho života, takže kvalitný fotoaparát v smartfóne je už nevyhnutnosťou. Väčší počet megapixelov umožňuje fotoaparátu zachytiť viac detailov jasnejšie a zreteľnejšie, aj keď je obrázok priblížený. Zabezpečuje tiež vynikajúcu citlivosť na svetlo, výsledkom čoho je skvelá kvalita obrazu a lepší výkon pri slabom osvetlení. Pri horších svetelných podmienkach ponúka nova 9 SE možnosť Super Night Shot s pokročilou technológiou redukcie šumu viacerých snímok, ktorá dokáže fotiť v tmavom prostredí a zvýšiť ich jas.Keďže videá ovládli svet médií, mladí ľudia sa chcú sami stať ich tvorcami. Či už ide o vlog pre YouTube alebo krátky TikTok formát, experimentujú s novými kreatívnymi formami a očakávajú, že kamera smartfónu s nimi bude držať krok. Všetci každodenní aj profesionálni vlogeri ocenia nepretržité nahrávanie spredu aj zozadu, ktoré vám umožní plynule prepínať pohľad zo zadnej na prednú kameru a ukladať zábery ako jeden súbor. A čo viac, vďaka funkcii Dual-View môžete filmovať z oboch perspektív naraz, aby ste zachytili to, čo sa deje a zároveň aj vašu reakciu.Aplikácia poskytuje širokú škálu funkcií na úpravu videa, vrátane špeciálnych efektov, nálepiek, zvukových efektov, fontov, a ďalších materiálov na tvorbu videa. Vďaka tomu je proces úprav rýchly a zábavný a výsledné video určite upúta pozornosť používateľov sociálnych médií.Vďaka batérii s dlhou výdržou vám už neunikne žiadny nový post, video ani správa.Riešenie získalo certifikáciu TÜV Rheinland Safe Fast Charge Certification, ktorá dokazuje, že poskytuje nielen rýchle, ale aj bezpečné nabíjanie. Nemusíte sa teda obávať vybitia batérie počas dôležitej chvíle, alebo keď si chcete zahrať hru s priateľmi. Na svoj telefón sa môžete spoľahnúť v každej situácii.Obrazovka podporuje farebný gamut P3, vďaka čomu sa používateľ ponorí do šírky úžasných farieb, čo je obzvlášť príjemné pri sledovaní filmu alebo dokumente o prírode.Nova 9 SE je však rovnako pôsobivá aj zo zadnej strany. Kryt je vyrobený z lesklého zakriveného skla a má kryštálovo čistú textúru.Či už máte radi vlogovanie, fotografovanie alebo hranie hier, nova 9 SE je navrhnutá tak, aby vás povzbudila, aby ste uvoľnili svoj kreatívny potenciál a užili si život naplno. Poskytuje všetky prémiové funkcie, ktoré potrebujete, a vkladá ich do krásneho lesklého puzdra s hladkým displejom.Huawei nova 9 SE je možné zakúpiť vo vybraných internetových obchodoch a kamenných predajniach za 349 eur. V priebehu apríla bude novinka dostupná aj u vybraných operátorov. Zákazníci, ktorí si zakúpia nový smartfón Huawei nova 9 SE do 3. apríla 2022, získajú zároveň ako bonus smart náramok Huawei Watch Fit.Informačný servis