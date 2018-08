Huawei očakáva tento rok predaj viac než 200 miliónov smartfónov

Telefón Huawei, ilustračná snímka. Foto: Huawei.com Foto: Huawei.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 3. augusta (TASR) - Čínska firma Huawei Technologies, ktorá v poslednom kvartáli vytlačila americkú firmu Apple z pozície svetovej dvojky v počte predaných smartfónov, plánuje tento rok predať viac než 200 miliónov inteligentných telefónov. V porovnaní s minulým rokom by tak predaj zvýšila o viac než 30 %.Minulý rok predal Huawei vo svete 153 miliónov smartfónov. V porovnaní s rokom 2016 tak predaj zvýšil o 10 %. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavovalo výrazné spomalenie rastu, keďže za rok 2016 rast predaja dosiahol 29 %. Ak sa naplnia tohtoročné odhady, rast predaja by v porovnaní s rokom 2017 predstavoval 31 %.Prognóza je pritom reálna. Ako v piatok uviedli zástupcovia čínskej spoločnosti, v 1. polroku predal Huawei viac než 95 miliónov smartfónov. Zároveň dodali, že je pravdepodobné, že vo 4. štvrťroku budúceho roka by sa firma mohla stať už svetovou jednotkou v predaji inteligentných telefónov. V takom prípade by z tejto pozície vytlačila juhokórejský Samsung.uviedol Richard Yu zo spoločnosti Huawei.Čínska firma vytlačila Apple z 2. pozície v predaji smartfónov prvýkrát v 2. štvrťroku tohto roka. Poukazujú na to údaje IHS Markit a Strategy Analytics, podľa ktorej Huawei zvýšil svoj podiel na trhu na vyše 15 %, k čomu mu najviac dopomohol domáci, čínsky trh.