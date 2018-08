Huawei P20 prichádza v novej unikátnej farbe, za neodolateľnú cenu a s príslušenstvom naviac

Smartfón bude k dispozícii v unikátnom prevedení Twilight, ktoré mení farby podľa dopadu svetla.

Dizajn inšpirovaný hrou svetla

Dosiaľ bol model P20 na Slovensku dostupný vo farebných variantoch Black, Midnight Blue a Pink Gold. Nový šat si prepožičal od súrodenca P20 Pro, aktuálneho top modelu v ponuke čínskej značky a úradujúceho najlepšieho fotomobilu podľa rebríčka DxOMark.

Unikátny odtieň Twilight, ktorý bol po prvý krát predstavený koncom marca v Paríži počas svetovej premiéry radu P20, tvorí niekoľko vrstiev špeciálneho optického filmu pod zadným krytom prístroja. Keď na jeho povrch dopadá svetlo, dochádza k postupnej zmene odtieňa telefónu - pôvodne výrazná modro-fialová farba dosahuje pôsobivý efekt, ktorý pripomína súmrak.

Spojenie pôsobivého dojmu a funkčnosti

V luxusnom a neprehliadnuteľnom dizajnovom balení skrýva model P20 osvedčenú porciu pokročilých funkcií, ktoré uspokoja aj náročnejších používateľov. O dostatok výkonu sa stará osemjadrový procesor Kirin 970, ktorému sekundujú 4 GB operačnej pamäte ROM. Nechýba obľúbená verzia užívateľského prostredia EMUI 8.1, ktoré stojí na operačnom systéme Android™ 8.1 a poskytuje vysoký užívateľský komfort ako pri bežnom používaní, tak aj pri spracovávaní multimediálneho obsahu.

Huawei P20 je osadený duálnym fotoaparátom s 12 MPx farebným a 20 MPx monochromatickým snímačom. Na vývoji pokročilých objektívov sa podieľala renomovaná fotografická spoločnosť Leica. Vďaka tomuto efektívnemu spojeniu smartfón výrazne lepšie fotí aj pri nepriaznivých svetelných podmienkach. S kompozíciou asistuje umelá inteligencia - systém AI Assisted Composition navrhne užívateľovi ideálny spôsob snímania skupiny ľudí či krajiny.

Smartfón disponuje tiež 24 MPx selfie fotoaparátom s funkciou vylepšenia vzhľadu pomocou umelej inteligencie a 3D osvetlenia. Výsledkom je záber so zdravým tónom pleti, citlivo vyretušovanými detailmi a jemným, no realisticky upraveným vzhľadom pomocou 3D funkcie.

Nová farba a nová cena

Huawei P20 v unikátnom prevedení Twilight a 64 GB vnútornou pamäťou je na slovenskom trhu dostupný od 1. augusta 2018 za odporúčanú cenu 549 eur.

Pri jeho kúpe tiež môžete získať príslušenstvo v hodnote 94 eur naviac - konkrétne vodeodolný fitness náramok Huawei Color Band A2 s množstvom funkcií, či inteligentnú váhu Huawei Smart Scale, ktorá okrem prepojenia so smartfónom dokáže zaznamenať 9 rôznych údajov o vašom tele a uskutočniť jeho správnu analýzu. Ponuka platí do 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob.