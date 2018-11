Huawei predbehol Apple a stal sa dvojkou na trhu smartfónov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/New York 16. novembra (TASR) - Huawei na konci 2. kvartála predbehol Apple a stal sa na globálnom trhu smartfónov dvojkou, naznačuje viacero analýz. Čínsky koncern by do roku 2020 mohol na čele vystriedať aktuálneho lídra Samsung.Huawei podľa predbežných čísel poradenskej firmy International Data Corporation (IDC) v 2. štvrťroku (do 30. júna) predal 54,2 milióna smartfónov, čo bolo o 40,9 % viac než v rovnakom období vlani. Odbyt iPhonov od Apple sa zvýšil len o 0,7 % na 41,3 milióna.To znamená, že Apple stratil pozíciu dvojky na trhu smartfónov. Podľa IDC trhový podiel Huaweiu dosiahol 15,8 % a podiel Apple 12,1 %. Lídrom zostal Samsung s podielom 20,9 % (odbyt 71,9 milióna).K rovnakému záveru, že Huawei vytlačil z pozície dvojky Apple, dospeli aj ďalšie poradenské firmy Counterpoint Research, IHS Markit a Canalys. Podľa analytikov Huawei výraznejšie modernizoval svoje vlajkové smartfóny a pridal viac technologických vychytávok. Napríklad telefón P20 Pro je prvým smartfónom s trojitým fotoaparátom. Výsledkom je výrazné zlepšenie imidžu značky Huawei v Európe a Ázii."Na budúci rok budeme veľmi blízko k pozícii jednotky, možno sa dostaneme na úroveň Samsungu. A prinajmenšom rok potom, v roku 2020, možno budeme mať šancu stať sa jednotkou," povedal pre CNBC šéf divízie spotrebiteľských výrobkov Huaweiu Richard Yu.