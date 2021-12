Huawei v Helsinkách predstavil nový vzdelávací projekt pre EÚ, šancu majú aj slovenskí študenti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Z prieskumov v jednotlivých krajinách EU vyplýva, že každoročný prírastok odborníkov v sektore IT nedokáže pokryť požiadavky súkromných firiem. Podľa európskeho hodnotenia DESI je napríklad vo Fínsku počet ľudí, ktorí ukončia štúdium v IT dvojnásobný v porovnaní s priemerom EÚ. Napriek tomu až 59% spoločností v tomto sektore hlási problémy s nedostatkom kandidátov na otvorené pracovné miesta.Na samite sa zúčastnili študenti slovenských vysokých škôl, ktorí tento rok absolvovali aj vlajkový projekt Huawei Seeds for the Future. Podľa nich je veľkou devízou Slovenska fakt, že študenti nezaostávajú za svetovým štandardom z hľadiska talentu, snaživosti alebo ambícií. Zlepšovať by sa však mal najmä vzdelávací systém a dôraz na osobné preferencie študentov."Myslím si, že študent, ktorý sa venuje danému odvetviu aj mimo školy a s istou víziou, dokáže ľahko konkurovať študentom z iných krajín. Hlavnú rolu tu však nezohráva univerzita, ale študentova zanietenosť pre vec a ochota vzdelávať sa aj vo svojom voľnom čase,” hovorí Jakub Vereb z Technickej univerzity v Košiciach. "Som presvedčený, že by univerzity mali úzko spolupracovať s firmami z praxe, ale pod jednou dôležitou podmienkou - študent by mal mať možnosť vybrať si, s ktorými firmami a do akej miery môže spolupracovať, a škola by ho v tom mala podporiť.”Podobný názor má aj Daniel Balogh z Univerzity Mateja Bela: "Štát by mal dotovať školy a odbory podľa súčasných a budúcich potrieb. Držal by nad nimi ochrannú ruku. Keďže firmy sú flexibilnejšie ako štát, všetky potrebné aktivity už vykonávajú: podporujú súťaže, workshopy, ich zamestnanci sú hosťami súvisiacich prednášok, financujú a modernizujú priestory. Jednoducho, ako v ekonomike, aj tu platí, že aby systém fungoval, musí v ňom existovať spolupráca všetkých strán."Ženy sú v digitálnej sfére nedostatočne zastúpené, pričom viac ako 80 % IT špecialistov zamestnaných v EÚ tvoria muži. Napriek rozdielom medzi krajinami tvoria ženy v priemere len 17 % technických špecialistov a iba 22 % špecialistov v oblasti AI.Jednou z iniciatív na podporu mladých ženských talentov je projekt Winter School for Female Leadership In the Digital Age. Prihlasovanie do ďalšieho pripravovaného ročníka, ktorý sa bude konať koncom februára v Nice, je otvorené do 3. januára 2022. Nezávislá porota vyberie 27 účastníkov do týždňového bezplatného štipendijného programu. Súčasťou budú tímové projekty, aktívne kurzy a kultúrne zážitky.Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu European Leadership Academy Informačný servis