Hudáček a Bakoš odchádzajú zo Spartaka Moskva, Cehlárik by mohol premiérovo hrať v KHL

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Káder klubu Spartak Moskva v ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) opustia obaja Slováci Martin Bakoš Július Hudáček . Podľa agenta Alexandra Černycha má útočník Bakoš namierené do konkurenčného tímu HK Soči napriek tomu, že so Spartakom má zmluvu aj na nasledujúcu sezónu."Bakoš bude hrať za iný tím. So Spartakom ukončí spoluprácu, no zostane v KHL, hrať bude za HK Soči," povedal Černycha podľa webu Championat.com. Tridsaťjedenročný Spišiak už v minulosti hral za Soči, v sezóne 2018/2019 tam vrátane play-off absolvoval 28 duelov s bilanciou 8 gólov a 8 asistencií. V KHL hral aj za Slovan Bratislava, Červenú hviezdu Kchun-lun a Admiral Vladivostok.Brankár Július Hudáček mal so Spartakom kontrakt iba o konca ročníka 2020/2021 a podľa Černycha nepríde k jeho predĺženiu. "V tomto smere síce ešte prebiehajú rokovania s klubom, ale na 300 percent v Spartaku nezostane," vyhlásil agent. Spartak Moskva bola tretia zastávka pre slovenského gólmana v KHL, predtým krátko pôsobil v Novosibirsku a jednu sezónu strávil v Čerepovci. V moskovskom mužstve odchytal 32-ročný brankár ostatné tri sezóny, v tej ostatnej 46 zápasov základnej časti a štyri v play-off.Premiérovo v kariére by si v KHL mohol zahrať útočník Peter Cehlárik , ktorý ostatnú sezónu strávil vo švédskom Leksande. Podľa webu sport-express.ru práva na 25-ročného krídelníka získal čerstvý víťaz Gagarinovho pohára Avangard Omsk z konkurenčného Lokomotivu Jaroslavľ výmenou za práva na kanadského obrancu Kodieho Currana. Cehlárik, ktorý do leta 2020 hral v zámorí a v NHL si pripísal 40 štartov za Boston Bruins, už vo švédskom Leksande hrať nebude.Vedenie klubu už potvrdilo jeho odchod rovnako ako ukončenie spolupráce s ďalším Slovákom Marekom Hrivíkom . Aj Hrivík údajne mieri do KHL, hrať by mal za Torpedo Nižnij Novgorod. Spomenutému duu Slovákov sa v Leksande darilo - Hrivík sa s 51 bodmi (14+37) stal najproduktívnejším hráčom základnej časti SHL a Cehlárik s 20 gólmi najlepším strelcom klubu.