Hudec bude asistent v Banskej Bystrici, Košecký a Giľák na hosťovania

Na snímke útočník Michal Hudec (Banská Bystrica) symbolicky posledným zápasom ukončil svoju kariéru v zápase 14. kola Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Nové Zámky 22. októbra 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica posilnilo trénerský štáb A-mužstva. Do klubu sa vrátil bývalý útočník Michal Hudec, ktorý bude pôsobiť ako asistent hlavného trénera Dana Cemana. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Premiéru v novej pozícii by mal absolvovať už v stredajšom zápase proti Zvolenu.uviedol riaditeľ klubu Michal Longauer pre klubovú stránku.V kádri "baranov" došlo aj k hráčskym zmenám. Na hosťovanie do Liptovského Mikuláša odišiel obranca Oliver Košecký a do Detvy útočník Matej Giľák.dodal Michal Longauer.