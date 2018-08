Hudobník Peter Gabriel skritizoval zahraničnú politiku britskej vlády

Peter Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. augusta (TASR) - Britský hudobník Peter Gabriel vyjadril znepokojenie nad zahraničnou politikou Spojeného kráľovstva po tom, ako niekoľko medzinárodných umelcov nemohlo pre problémy s vízami vystúpiť na hudobnom festivale WOMAD, ktorý sa konal koncom júla v grófstve Wiltshire.Gabriel tento festival, zameraný na world music, založil v roku 1982. Podujatie sa koná aj v Španielsku, Čile, Austrálii a na Novom Zélande. WOMAD znamená World of Music, Arts and Dance (Svet hudby, umenia a tanca).Najmenej traja interpreti, ktorí mali počas uplynulého víkendu účinkovať na podujatí vo Wiltshire, sa podľa riaditeľa tohto festivalu Chrisa Smitha nedostali do Británie. Ide o hudobníkov z Tuniska, Mozambiku a Nigeru, zatiaľ čo ďalší súbor z Indie dorazil až 24 hodín po svojom plánovanom vystúpení.povedal Gabriel.Podľa Smitha ide o najnovší prípad "nepriateľskej" politiky britskej vlády, ktorá postihuje zahraničných interpretov.dodal.pýta sa Gabriel.