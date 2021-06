Hudobný festival pri letisku v Holíči Cibulafest limit 2021 sa uskutoční v polovici júla

Festival, ktorý sa každý rok koná pri letisku v Holíči, sa tentoraz uskutoční 16. a 17. júla pod názvom Cibulafest limit 2021. TASR o tom informoval za organizátorov Dodo Mikláš.





Prinesie prevažne slovenské hudobné hviezdy, ako sú Horkýže Slíže, No Name, Medial Banana, Heľenine oči, DORA či DJ Milan Lieskovský. "Keďže sa program minulého ročníka kompletne presunul pôvodne na rok 2021, avšak situácia ešte neumožňuje zorganizovať ho v takom rozsahu, ako sú jeho návštevníci zvyknutí, organizátori ho boli nútení opäť presunúť na ďalší ročník. Na ten aktuálny však zostavili limitovaný program pre limitovanú návštevu, preto aj aktuálny ročník dostal názov Cibulafest limit 2021," uviedli organizátori."Veríme, že fanúšikovia chápu situáciu, v akej sa aktuálne nachádza slovenská kultúra a hudobný priemysel. Napriek tomu sme sa rozhodli pre zorganizovanie festivalu, aj keď v menšom vydaní. Prísne pravidlá nás síce obmedzujú, no rešpektujeme všetky nariadenia a pripravili sme prijateľný kompromis. Aspoň takto by sme chceli pomôcť reštartovať súčasný kultúrny marazmus na Slovensku," doplnil organizátor Vladimír Chrenka.Aby bolo možné dodržať podmienky organizovania podujatia, na jednotlivé dni budú aj samostatné vstupenky a myslelo sa i na tých, ktorí si ponechali vstupenky z minulého roka. "V prvej fáze sa budú môcť rozhodnúť majitelia vstupeniek z minulého roka. Na výber budú mať buď možnosť využiť ich na jeden z tohtoročných festivalových dní, ponechať si ich na ročník 2022, kde budú platné na všetky dni, alebo požiadať o ich refundáciu do konca júla tohto roku. Následne uvoľníme 750 vstupeniek na každý festivalový deň. Zvyšovanie kapacity bude možné iba v tom prípade, ak to umožní kultúrny semafor a pandemická komisia," dodal Chrenka.