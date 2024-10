Hudobný génius prichádza do Bratislavy: Vstupenky na koncert Davida Garretta sú už v predaji!

28.10.2024 (SITA.sk) - Milovníci klasiky aj fanúšikovia súčasnej populárnej hudby sa môžu tešiť na nezabudnuteľný zážitok. 22. apríla 2025 vystúpi v Bratislave David Garrett a predaj vstupeniek na jeho koncert je už spustený.David Garrett je jedným z najuznávanejších a najtalentovanejších huslistov súčasnosti. Svoje vystúpenia pretvára do dynamických show, ktoré fascinujú publikum po celom svete. Jeho technická brilantnosť a umenie prinášajú nový rozmer hudobným žánrom, ktoré oslovujú milovníkov klasiky aj moderných melódií. Garrett je totiž známy svojou schopnosťou pretvárať známe hity popových aj rockových skladieb do klasickej interpretácie, ktorá je magická pre široké publikum.Garrett začína novú kapitolu vo svojej kariére vydaním albumu Millenium Symphony, na ktorom premieňa tie najväčšie hity posledných 25 rokov na ohromujúce zvukové kulisy. Reinterpretuje megahity od Coldplay, Taylor Swift, Rihanny, Eda Sheerana, The Weeknda, Nirvany, Metallicy a mnoho ďalších medzinárodných hviezd. Tento album považuje David Garrett za svoju osobnú "crossover evolúciu".Príďte si vychutnať magický večer, počas ktorého sa prestroja moderné hity do klasickej elegancie v podaní Davida Garretta a zabezpečte si svoje miesto na jednej z najvýnimočnejších hudobných udalostí budúceho roka.Informačný servis