Hudobný katalóg Davida Bowieho kúpil Warner Chappell Music, nie je však známe za koľko

David Bowie

Spevák, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či “Heroes“ (1977).



Podarilo sa mu získať šesť Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách.



Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.





4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hudobné vydavateľstvo Warner Chappell Music, ktoré spadá pod Warner Music Group Corp., kúpilo rozsiahly hudobný katalóg zosnulého anglického hudobníka Davida Bowieho. Finančné podrobnosti o akvizícii zatiaľ nezverejnili.Katalóg zahŕňa Bowieho tvorbu od konca 60. rokov až do jeho úmrtia v roku 2016 - viac ako 400 skladieb na 26 štúdiových albumoch vydaných počas jeho života, posmrtne vydaný album Toy, dve štúdiovky superskupiny Tin Machine, single zo soundtrackov a ďalšie projekty.Warner Music Group vlani uzavrela dohodu so zástupcami Bowieho pozostalosti, ktorá poskytla Warner Music celosvetové licencované práva na Bowieho hudobný katalóg od roku 1968.