Huliak bude za hrubé výroky voči Plavákovej čeliť pokusu o odvolanie, progresívci návrh predložia parlamentu

19.10.2024 (SITA.sk) - Poslanec Rudolf Huliak bude za svoje výroky na adresu poslankyne Progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej čeliť pokusu o odvolanie z postu predsedu výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Návrh predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu so začiatkom v utorok 22. októbra Martin Dubéci Zuzana Mesterová , Lucia Plaváková a Tamara Stohlová z Progresívneho Slovenska.Poslanec Huliak 25. septembra na tlačovej besede venovanej tomu, že Andrej Danko SNS ) ako podpredseda parlamentu vykázal poslankyňu Plavákovú z rokovacej sály pre nálepky na notebooku, povedal, že "táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka”.Tiež povedal, že Plavákovú nepovažuje za ženu. V ten istý deň novinárom odpovedal na otázku, či sa poslankyni Lucii Plavákovej za svoje vyjadrenie ospravedlní, slovami "plánujem sa ospravedlniť sukám”.Politológ Tomáš Koziak je presvedčený, že hrubé výroky Rudolfa Huliaka určite prekážajú časti verejnosti, ako aj časti poslancov koalície."Viem si predstaviť, že minimálne časť politikov Hlasu sa necíti komfortne vo vládnej koalícii, kde niekto hrubým spôsobom uráža ženy. Toto nie je o politickom postoji, ale o osobnom postoji a nastavení hraníc, čo je človek ochotný v tom politickom súboji ešte akceptovať," povedal Koziak pre agentúru SITA.Podotkol, že ak sa voči takémuto správaniu politici nevymedzia, tak majú "zapísané v politickom životopise", že s tým svojím mlčaním súhlasili.Politológ poukazuje na to, že postupne vychádza na povrch aj správanie iných predstaviteľov koalície voči ženám."Napríklad to, čo robia Kuffovci na ministerstvách, aké narážky majú na zamestnankyne ministerstva životného prostredia. Tie veci prebublávajú a verejnosť sa to dozvedá postupne a po dávkach. Bezpochyby, minimálne na časť verejnosti toto musí pôsobiť negatívne," podotýka. Jedným dychom však dodáva, že Huliakovým voličom drsné sexistické reči zrejme vyhovujú."Bohužiaľ, v slovenskej spoločnosti je vulgárny mačizmus prítomný a dokáže doviesť ľudí aj do parlamentných lavíc. Je to záležitosť hrubej politickej nekultúry," zhodnotil Koziak. Politológ si nevie podľa svojich slov predstaviť inú krajinu Európskej únie, v ktorej by k takémuto niečomu mohlo dochádzať."Viem o nejakých náznakoch v Poľsku a Maďarsku, ale to, čo predviedol Rudolf Huliak, prekračuje všetky hranice politickej kultúry aj v okolitých krajinách," skonštatoval a poznamenal, že v Česku by takéto výroky politika úplne diskvalifikovali.