Huliak chce na koaličnej rade otvoriť otázku renty pre generálneho prokurátora, poukázal aj na kritiku prezidenta

Prezidentova kritika

Doživotná renta

16.4.2025 (SITA.sk) - Národná koalícia chce na koaličnej rade otvoriť otázku renty pre generálneho prokurátora. Na tlačovej besede to v stredu povedal šéf strany a minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak Pripustil síce, že za návrh v parlamente hlasoval „napriek rôznym kuloárnym rečiam a nespokojnostiam“, poukázal však na kritiku prezidenta Petra Pellegriniho „Aj nás budú zaujímať okolnosti, ktoré k tomuto viedli,“ povedal Huliak. Práve vyjadrenia prezidenta otvorili podľa neho priestor, aby sa o celej veci debatovalo.„Určite sa budeme snažiť zaujať stanovisko, že tá renta by sa mala minimálne posunúť z hľadiska plnej účinnosti jedného funkčného obdobia,“ skonštatoval Huliak s tým, že podmienkou na vyplácanie renty by malo byť odslúženie celého funkčného obdobia. „To bude určite zmyslom debaty na koaličnej rade,“ dodal Huliak.Podľa návrhu poslanca za Smer-SD Daniela Karasa generálnemu prokurátorovi pripadla doživotná renta vo výške viac akomesačne. Podmienkou je, aby svoju funkciu vykonával aspoň štyri roky, čo generálny prokurátor Maroš Žilinka spĺňa.Funkčné obdobie generálneho prokurátora je podľa zákona ale sedem rokov. Prezident Peter Pellegrini však v tejto súvislosti povedal, že má vážny problém s rentou pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku a zákon nepodpíše.