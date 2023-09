Huliak je za suverenitu Slovenska i zrušenie zonácie, pri financovaní samospráv sa chce inšpirovať českým modelom

Zonácia by sa mala zrušiť

23.9.2023 (SITA.sk) - Predseda politického zoskupenia Národná koalícia/Nezávislí kandidát Rudolf Huliak , ktorý kandiduje v predčasných parlamentných voľbách zo 150. miesta kandidátnej listiny Slovenskej národnej strany (SNS) , považuje za potrebné vyriešiť problém s nelegálnou migráciou. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA. Je toho názoru, že migrantov je potrebné vyhostiť a treba dôsledne chrániť hranice SR.„Ďalšou prvoradou vecou je zrušenie vplyvu mimovládok na správne konanie na Slovensku. Politické mimovládky a hlavne enviro-mimovládky treba zdaniť, preveriť a označiť ako zahraničných agentov," priblížil Huliak svoje priority a víziu pre Slovensko.Kandidát na post poslanca Národnej rady SR tiež považuje za potrebné, aby sa národné parky prekvalifikovali na prírodné parky a zrušila sa zonácia. Medzi svoje priority radí aj zastavenie rozpredávania slovenskej pôdy, vody a lesov, je podľa neho nutné ústavne chrániť predaj slovenskej pôdy a lesov.„Poslednou vecou je zásadné riešenie populácie medveďa hnedého poľovným obhospodarovaním," uviedol v rozhovore.„V prvom rade treba naštartovať agrárno-lesnícku podstatu Slovenska, ktorá nám zabezpečí rozvoj poľnohospodárstva, drevovýroby, naštartovanie potravinovej sebestačnosti, zamestnanosť vidieka. V druhom rade treba pracovať na racionalizácii výdavkov verejnej správy," približuje svoje priority Huliak.Je tiež toho názoru, že je potrebné vytvoriť sociálne balíčky na pomoc stredným podnikateľom, a tiež živnostníkom. K tomu treba podľa Huliaka pridať aj naštartovanie podpory slovenského priemyslu, no poznamenáva, že spolu s tým musí prísť i ozdravenie verejných financií.„Treba zrevidovať systém prideľovania eurofondov pre kompletný hospodársky rozvoj a rozbeh slovenskej ekonomiky," dodáva. Huliak tiež pôsobí v samospráve, je starostom obce Očová. V danej oblasti považuje za potrebné, aby sa upravilo financovanie samospráv.„Som za český model – mestá a obce dostávajú peniaze k počtu obyvateľov a k potrebám obce a mesta. Berie sa do úvahy rozvoj infraštruktúry a poloha obce či mesta, aj región. Jednoducho povedané, všade sú tie potreby iné a toto by sa malo brať do úvahy," vysvetľuje. Za dôležité označil i zlepšenie prístupu samospráv k envirofondom a fondom na zaistenie rozvoja infraštruktúry.„Malo by prísť ku kompletnému financovaniu preneseného výkonu štátnej správy. To znamená, nie len čiastkové úhrady. Aby sa nestávalo, že štát si niečo vymyslí, časť nákladov preplatí a časť si má obec nájsť sama," zdôraznil Huliak.Z hľadiska ukotvenia Slovenska v euroatlantických štruktúrach je Huliak za suverenitu Slovenska a prospešnosť noriem Európskej únie vzhľadom na Slovensko. V tejto oblasti je podľa neho potrebné mnohé prehodnotiť.„Sme za priamu demokraciu v rozhodovaní o vystúpení alebo zotrvaní v EÚ aj v NATO . V prípade, že by ľudia nechceli vystúpiť, musíme zachovať suverenitu EÚ legislatívy natoľko, aby EÚ legislatíva neškodila národným záujmom Slovenska," vraví predseda Národnej koalície/Nezávislých kandidátov.