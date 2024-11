Huliak poprel akékoľvek špekulácie ohľadom nároku miesta v Rade STVR

7.11.2024 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Rudolf Huliak vyvrátil akékoľvek špekulácie týkajúce sa jeho potenciálnych nárokov na miesto v Rade Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) . Povedal to pre agentúru SITA poslanec Huliak.Zdôraznil, že jeho požiadavky voči koalícii sa sústreďujú iba na dve veci. A to možnosť získať to, na čo má nárok, a právo zúčastňovať sa na stretnutiach predstaviteľov koalície.