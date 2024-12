Huliakovci kritizujú ministerku Šimkovičovú, stav v kultúre je podľa nich zahanbujúci

Nefunkčnosť FPU a obchádzanie zákonných povinností

Žltá karta

Národná koalícia stojí za slovenskou kultúrnou obcou

11.12.2024 (SITA.sk) - Huliakovci kritizujú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ), ktorá podľa nich môže za zlý stav rezortu kultúry . Informovala o tom Kancelária poslanca Národnej rady SR Rudolfa Huliaka . Podľa strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti ministerka robí chaotické personálne opatrenia.Dávajú jej za vinu napríklad nefunkčnosť Fondu na podporu umenia (FPU) , a to pre neúčasť členov nominovaných Šimkovičovou na rokovaniach Rady FPU Ďalej kritizujú obchádzanie zákonných povinností ministerstva pri odvolávaní a menovaní vedúcich funkcionárov významných kultúrnych ustanovizní. Podľa strany to oprávnene vedie k verejnej kritike činnosti ministerstva a ministerky zo strany pracovníkov rezortu, umeleckej obce i širokej verejnosti."Ministerka kultúry nesie plnú politickú zodpovednosť za tento stav, i keď sme si vedomí, že väčšinu nekompetentných krokov vykonáva v týchto oblastiach jej generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala ," vyhlásili huliakovci a vyzvali ministerku, aby zvážila návrh na jeho odvolanie z funkcie a menovala kompetentnú osobu."Pripomíname, že nedávno skupina koaličných poslancov verejne ukázala ministerke Šimkovičovej žltú kartu počas pokusu opozície na jej odvolanie," dodala strana.Podľa Národnej koalície je hlavným vinníkom a prvotnou príčinou predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko . Ten podľa nich za posledný rok v parlamente riešil iba sám seba a svoje nereálne ambície. Neriešil však podľa nich svoju ministerku kultúry, a to, ako si v rezorte počína."Vedenie strany Národná koalícia verí, že ministerka Šimkovičová zaeviduje túto verejnú výzvu a urýchlene vykoná nápravu a začne konať výrazne kompetentnejšie ako doposiaľ," vyhlásila strana s tým, že v opačnom prípade nebude môcť počítať s podporou ich poslancov pri plnení Programového vyhlásenia vlády."Národná koalícia stojí za slovenskou kultúrnou obcou a považuje aktuálny stav v kultúre za neprípustný a zahanbujúci," uzavrela strana.