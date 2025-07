Huliakovci premenovali stranu, vyriešili tak problém so svojou identitou

Chcú presadzovať opatrenia na ochranu a podporu tradičného spôsobu života

Sú proslovenskou stranou

1.7.2025 (SITA.sk) - Z Národnej koalície sa stáva Strana vidieka, huliakovci vyriešili problém so svojou identitou. Informoval o tom Rudolf Huliak na utorkovej tlačovej besede. Ako vyhlásil, je čas, aby sa začali venovať aj politike, pretože dlhodobo majú problém s identitou.„Viete dobre, že sme kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany a na ministerstve cestovného ruchu a športu som ako nominant Smeru . Je tu dlhodobo požiadavka na vytvorenie strany, ktorá bude reprezentovať tradičnú rodinu, tradičné spôsoby života na Slovensku, tradičnú agrárno-lesnícku podstatu Slovenska, ale najmä starať sa o slovenský vidiek, pretože slovenský vidiek a vidiecke obyvateľstvo tvorí pomaly 96 percent Slovenska ako takého," uviedol Huliak.Strana Národná koalícia mala v pondelok 30. júna celorepublikový snem v Očovej a jednohlasne sa zhodla na tom, že Národná koalícia sa mení na Stranu vidieka. Huliak súčasne podotkol, že posledného trištvrte roka neboli oslovovaní inak než "huliakovci". Od včerajšieho dňa ale nesú oficiálny názov - Strana vidieka so skratkou SV.„Vidiek však nie len voda, pôda a les. Vidiek sú predovšetkým ľudia, ktorí tam žijú, pracujú - a práve o podporu na vidieku nám dlhodobo ide. Chceme v politike presadzovať opatrenia na ochranu a všemožnú podporu tradičného spôsobu života na slovenskom vidieku," priblížil Huliak cieľ strany. Strana sa podľa jeho slov hlási k odkazu a ideám Agrárnej strany vidieka, ktorú založil Milan Hodža a ktorý považoval vtedajší roľnícky stav za hrádzu proti bezbrehému kapitalizmu.„My dnes považujeme obyvateľov slovenského vidieka za hrádzu proti progresivizmu a ich experimentom. Za hlas zdravého sedliackeho rozumu a za základ, na ktorom stojí existencia SR do budúcnosti. Chceme silný vidiek, pretože silný vidiek znamená silné Slovensko," vyhlásil Huliak s tým, že Strana vidieka bude v politike reprezentovať a presadzovať opatrenia na ochranu a podporu tradičného spôsobu života a tradičného žitia na Slovenskom vidieku. „Budeme presadzovať také opatrenia, aby sa kvalita života ľudí na slovenskom vidieku zlepšila," uviedol Huliak a podotkol, že štát sa o nich totiž často nedokáže postarať.„Sme stranou proslovenskou, žiadni nacionalisti, žiadni šovinisti ani nikto, kto sa tu nejakým spôsobom vyhraňuje. My rozdeľujeme ľudí na Slovensku len do dvoch kategórii. Na tých, ktorí žijú a robia a milujú svoje Slovensko, a tých, ktorí sú proti nemu. Nezáleží nám na vierovyznaní, národnosti či sexuálnej orientácii. Záleží nám na tom, kto vlastní občiansky preukaz, aby miloval svoju rodnú zem a nechal všetkých ostatných pokojne žiť. Žiť a nechať žiť je podstata, ktorú vždy Slováci obľubovali," doplnil Huliak.Upozornil, že oslabovanie vidieka vedie k oslabovaniu celého Slovenska a k postupnej strate národnej kultúrnej identity. Cieľom Strany vidieka je tak podľa neho vytvárať vidiek, na ktorý budú jeho obyvatelia hrdí.„A hrdosť na vlastnú krajinu, vlastný národ znamená vlastenectvo," doplnil Huliak, ktorý sľubuje podporu najmä regiónom, ktoré to najviac potrebujú.