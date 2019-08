Humanitárna loď Ocean Viking má už na palube viac ako 350 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. augusta (TASR) - Plavidlo francúzskych humanitárnych organizácií SOS Mediterranée a Lekári bez hraníc (MSF) - Ocean Viking - zachránilo v pondelok pri brehoch Líbye ďalších 105 migrantov. Na palube tejto lode, ktorá momentálne hľadá bezpečný prístav, je tak už 356 migrantov, informovala agentúra AFP.Zachránení boli všetci muži, väčšinou zo Sudánu, pričom bolo medzi nimi 29 neplnoletých osôb.Táto záchranná operácia bola už štvrtou. Počas prvých operácií v piatok, sobotu a nedeľu plavidlo Ocean Viking zachránilo celkovo 251 migrantov v núdzi. Loď má kapacitu pre 200-250 ľudí, aj keď ich počet na palube môže byť vyšší, uviedli charitatívne organizácie.V súčasnosti vládne napätie medzi Talianskom a inými štátmi Európskej únie, keďže vláda v Ríme odmieta povoliť migrantom, aby pristáli pri talianskych brehoch, ak jej európski partneri nepomôžu s ich prijímaním.Ďalších 150 zachránených migrantov sa tiesni na palube plavidla Open Arms patriaceho španielskej charitatívnej organizácii Proactiva Open Arms (POA) pri brehoch talianskeho ostrova Lampedusa. Niektorí z nich sú už na lodi 10 dní."Podľa predpovede by mali byť v stredu popoludní vlny vysoké 2,2 metra," uviedol na Twitteri Oscar Camps, zakladateľ POA. "Taliansko zakazuje lodi Open Arms hľadajúcej úkryt na Lampeduse vstúpiť do talianskych teritoriálnych vôd. Malta bráni vo vstupe do jej teritoriálnych vôd. Všetko je skvelé," dodal.