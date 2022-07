Humanitárna pomoc smerujúca na Ukrajinu bude oslobodená od ciel a daní, rozhodla eurokomisia

Rozšírenie pravidiel pre clá a DPH

Nepredstaviteľné utrpenie na Ukrajine

1.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v piatok prijala rozhodnutie, vďaka ktorému budú môcť členské štáty dočasne oslobodiť od cla a DPH dovoz potravín, prikrývok, stanov, elektrických generátorov a iných životne dôležitých zariadení z tretích krajín určených pre vojnou postihnutých Ukrajincov.O toto opatrenie požiadali členské štáty a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 24. februára 2022 a do 31. decembra 2022. Komisia o tom informuje prostredníctvom svojej webstránky.Oslobodenie od cla a DPH sa vzťahuje na tovar, ktorý dovážajú štátne organizácie - verejné orgány a verejnoprávne subjekty vrátane nemocníc, vládnych organizácií, regionálnych vlád, obcí a miest, a charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi členských štátov.Piatkovým rozhodnutím sa dopĺňajú nové pravidlá v oblasti DPH prijaté v apríli, ktoré umožňujú členským štátom rozšíriť toto oslobodenie od dane na domáce dodávky tovaru a služby vrátane darov v prospech obetí katastrof.V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu bolo podľa odhadov vysídlených viac ako 14 miliónov ľudí, teda asi 30 % ukrajinského obyvateľstva. Viac ako 6,2 milióna Ukrajincov vycestovalo do Európskej únie (EÚ) a takmer osem miliónov muselo opustiť svoje domovy, ale zostalo na Ukrajine.Pod veľký tlak sa tak dostali aj členské štáty únie, ktoré musia poskytovať humanitárnu pomoc veľkému počtu osôb na úteku pred vojnou a zároveň podporovať vnútorne vysídlených Ukrajincov ohrozených hladom a chorobami.„Vojna proti Ukrajine spôsobila nepredstaviteľné utrpenie, ale zároveň poukázala na hĺbku solidarity EÚ. Toto opatrenie pomôže členským štátom pomáhať Ukrajincom v EÚ, ako aj v ich domovskej krajine, uľahčením dodávok životne dôležitého humanitárneho tovaru. Ide o správnu vec,“ vyjadril sa k rozhodnutiu komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.