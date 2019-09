Humanitárnu pomoc v Severnej Kórei budú potrebovať milióny ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 21. septembra (TASR) - Tohtoročná úroda v Severnej Kórei bude zrejme najnižšia za posledných päť rokov, informovala vo štvrtok OSN.Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uviedla, že zlá úroda hlavných plodín v krajine - ryže a kukurice - bude mať za následok, že humanitárnu pomoc bude potrebovať asi 10,1 milióna ľudí.Nízku úrodu zavinili, čo je pre rast plodín najdôležitejšie obdobie.FAO vo svojej správe uvádza, že produkcia potravín v KĽDR vlani klesla na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov, a to v dôsledku dlhodobých horúčav, tajfúnu a povodní.Južná Kórea sa následne zaviazala, že Severnej Kórei v rámci Svetového potravinového programu poskytne 50.000 ton ryže. Jej dodanie sa však oddialilo pre vlažnú reakciu Pchjongjangu i komplikácie vo vzájomných vzťahoch oboch krajín.V júli tohto roku oficiálna severná spravodajská agentúra KCNA informovala, že v KĽDR prebieha kampaň zameraná na zmiernenie následkov sucha vykopávaním zavlažovacích kanálov a studní, inštaláciu čerpadiel a využívanie ľudí a vozidiel na prepravu vody.Severná Kórea vtedy súčasne požiadala OSN, aby znížila počet svojich zamestnancov, ktorých do KĽDR vysiela do programov pomoci, pričom ako dôvod uviedlaAgentúra AFP pripomenula, že v Severnej Kórei sporadicky dochádza k lokálnym hladomorom. V 90. rokoch 20. storočia však hladomor zachvátil prakticky celú krajinu, pričom zomrel zrejme až milión ľudí.Správa o nízkej úrode a nedostatku základných plodín prišla v čase, keď sa KĽDR snaží zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných, ktorého prvý prípad sa v krajine potvrdil v máji.