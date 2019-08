Humenné chce elektrickú nabíjaciu stanicu pre elektromobily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 21. augusta (TASR) – Mesto Humenné sa bude uchádzať o získanie dotácie na realizáciu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice. Samospráva chce vznikom nabíjacej infraštruktúry podporiť rozvoj elektromobility na Slovensku a naplniť tak výzvu ministerstva hospodárstva. Vyplýva to z uznesenia mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré mestskí poslanci schválili v stredu na svojom rokovaní.Samospráva môže na projekt v rámci výzvy získať dotáciu vo výške 5000 eur, spolufinancovanie predstavuje päť percent. Dôvodová správa však upozorňuje, že "pri realizácii projektu je potrebné uvažovať aj s výdavkami určenými na stavebné a inštalačné práce súvisiace s osadením a sprevádzkovaním elektrickej nabíjacej stanice".Podľa dôvodovej správy k uzneseniu by sa mala nová elektrická nabíjacia stanica nachádzať na parkovisku na Mierovej ulici pri dome služieb. Na rokovaní MsZ však zazneli dva ďalšie návrhy, parkovisko pri sídle mestskej polície aj nevyužívané výmenníkové stanice na území mesta.Ako vyplýva z uznesenia, v prípade úspechu žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie budú stavebné práce zabezpečovať Technické služby mesta Humenné. Inštalačné práce a práce súvisiace so spustením prevádzky bude zabezpečovať budúci prevádzkovateľ verejne prístupnej nabíjacej stanice.