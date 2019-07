Hunt: Trumpove vyjadrenia o britskej vláde sú nevhodné

Jeremy Hunt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júla (TASR) - Aktuálne tvíty amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých kritizuje britskú premiérku Theresu Mayovú a jej vládu, sú "neúctivé a nespravodlivé". Vyhlásil to v utorok britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.odkázal minister takisto na Twitteri.dodal v narážke na roztržku, ktorú vyvolal únik diplomatických depeší britského veľvyslanca v Spojených štátoch Kima Darrocha.Hunt, ktorý sa spolu so svojím predchodcom vo funkcii Borisom Johnsonom uchádza o vystriedanie Mayovej na čele vládnucej Konzervatívnej strany, tiež vyhlásil, že ak sa mu podarí uspieť, Darrocha ponechá na veľvyslaneckom poste.Uniknuté depeše, v ktorých Darroch označil Trumpa za nekompetentného, neschopného a nestabilného, zverejnil v nedeľu týždenník The Mail On Sunday. Americký prezident na ne odvtedy viackrát reagoval.napísal Trump v sérii príspevkov na Twitteri. Americký prezident opäť zaútočil aj na britskú premiérku Theresu Mayovú, pokiaľ ide o tzv. brexit:Mayovej vláda britskému veľvyslancovi vo Washingtone v pondelok opäť vyjadrila svoju "plnú podporu".