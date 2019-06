Hurbanovský pivovar oslavuje: špeciálna plechovka Zlatý Bažant „desiatky“ spomína na históriu a prináša viac piva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Hurbanovo je už celých 50 rokov domovom hrdých pivovarníkov a miestom, kde sa spája pivovarnícke majstrovstvo s poctivým sladovníckym remeslom. Výsledkom toho je kvalitné slovenské pivo, ktoré sa dlhodobo teší veľkej obľube medzi spotrebiteľmi. Aj preto sa hurbanovský pivovar rozhodol osláviť svoje jubileum tradične orosenou "desiatkou", no v netradičnom prevedení. Pre svojich zákazníkov pripravil špeciálnu plechovku piva Zlatý Bažant 10%, ktoré Hurbanovčania varia už roky poctivo a s láskou. Okrem originálneho dizajnu poteší "limitka" aj svojím balením - navýšením objemu plechovky o 50 ml piva."Tento rok sa nesie v znamení osláv 50 rokov pivovaru v Hurbanove. Sme hrdí, že sme počas tohto obdobia mohli prepisovať históriu slovenského pivovarníctva a neustále prinášať inovácie pre našich zákazníkov. Práve oni sú pre nás motiváciou k ďalšiemu napredovaniu. Veríme, že si spoločne zaspomíname na našu bohatú históriu a spotrebiteľov poteší o 50 ml viac piva v plechovke za rovnakú cenu," povedal Marcel Malý, senior brand manažér značky Zlatý Bažant. Špeciálna edícia Zlatý Bažant 10% zaujme už na prvý pohľad. Obal plechovky sa premenil na historický prierez najdôležitejších momentov pivovaru počas jeho existencie.Špeciálna grafika spomína na najvýznamnejšie historické míľniky hurbanovského pivovaru. Začiatkom 70. rokov 20. storočia v Hurbanove spustili prvú výrobnú linku na plnenie piva do vtedy unikátneho plechovkového balenia. To umožnilo lepšie možnosti skladovania a prenosu piva. Aj vďaka tomu mohol byť Zlatý Bažant súčasťou významných expedícií a výprav. S moreplavcom Richardom Konkolským oboplávalo pivo Zlatý Bažant zemeguľu a bolo súčasťou československej himalájskej výpravy na Nanga Parbat. Neskôr Zlatý Bažant vyletel aj do vesmíru, o čo sa postarala posádka ruskej vesmírnej lode Sojuz 29 a plechovka si tak vyskúšala extrémne podmienky na obežnej dráhe.Všetky významné historické momenty si budú môcť zákazníci pripomenúť vďaka atraktívnej plechovke Zlatý Bažant 10%. Piva, ktoré sa vyznačuje čistou jemnou arómou chmeľu a sladu, intenzívnejšou horkosťou a nižším obsahom alkoholu, čo z neho robí veľmi dobre konzumovateľný, osviežujúci nápoj.Špeciálna edícia piva Zlatý Bažant 10% v 550 ml plechovke je dostupná na pultoch obchodov od konca mája za odporúčanú maloobchodnú pultovú cenu 0,73 € a odporúčanú maloobchodnú akciovú cenu 0,49 €.Viac na www.zlatybazant.sk Inzercia