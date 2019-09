Hurikán Dorian udrel na Bahamy s rýchlosťou vetra 295 km/h

Na snímke muž stojí na streche obchodu počas príprav na príchod hurikánu Dorian v bahmaskom Freeporte 1. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 1. septembra (TASR) - Hurikán Dorian udrel v nedeľu na severnú časť súostrovia Bahamy, informovali agentúry AP a AFP.Dorian dosiahol maximálnu rýchlosť vetra 295 kilometrov za hodinu, preradili ho do piatej, najvyššej kategórie.Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami uviedlo, že Dorian je dosiaľ najsilnejším zaznamenaným hurikánom na severozápade Bahám.NHC varovalo, že Dorian predstavuje "život ohrozujúcu situáciu" s rizikom "extrémneho ničenia".Pomaly sa pohybujúci hurikán by mal v oblasti Bahám zotrvať v nedeľu a väčšinu pondelka.Severozápadná časť Bahám by sa podľa NHC mala pripraviť na život ohrozujúci príliv, pri ktorom by sa hladina vody mohla zvýšiť o 3 až 4,5 metra.