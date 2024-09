Hurikán Helene dosiahol pevninu Floridy a jedného civilistu pripravil o život, bez elektriny ostali tisícky domácností

Milióny domácnosti bez elektriny

Vyhlásenie mimoriadneho stavu

27.9.2024 (SITA.sk) - Územie amerického štátu Florida vo štvrtok v noci zasiahol hurikán Helene. Národné hurikánové centrum v Miami uviedlo, že živel udrel na pevninu v ústí rieky Aucilla v regióne Big Bend okolo 23:11 miestneho času, pričom ho sprevádzal vietor s maximálnou rýchlosťou 225 kilometrov za hodinu.V dôsledku hurikánu sú bez elektriny milióny domácností a podnikov na Floride aj tisícky v štáte Georgia. Živlu pripisujú už aj tri úmrtia - jedno na Floride a dve v južnej Georgii.Helene je hurikán štvrtej kategórie a meteorológovia varujú, že by mohol vytvoriť intenzívne pobrežné povodne a do veľkej časti juhovýchodných Spojených štátov priviesť aj nebezpečný vietor a lejaky.Výstrahy pred hurikánom a prívalovými povodňami vydali aj ďaleko od pobrežia v severnej Georgii či na západe Severnej Karolíny. Guvernéri Floridy, Georgie, Alabamy, Severnej Karolíny, Južnej Karolíny a Virgínie vyhlásili v ich štátoch mimoriadny stav.Na Floride v dôsledku Helene zatvorili školy a niektoré letiská. Extrémne počasie viedlo aj k zrušeniu mnohých letov, a to nielen na Floride.