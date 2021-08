Hurikán Ida rapídne zosilnel na štvrtú kategóriu, úrady v New Orleans nemali čas zorganizovať evakuáciu

Otvorili úkryty

Varovanie platí až po pohraničie Floridy

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hurikán Ida v nedeľu rapídne zosilnel. K americkému štátu Louisiana sa blíži ako hurikán štvrtej kategórie a jeho príchod na pobrežie, ktorý sa očakáva popoludní, by mohol byť devastujúci.Centrum búrky sa nachádza v Mexickom zálive 120 kilometrov južne od ústia rieky Mississippi, pričom sa pohybuje na severozápad s rýchlosťou 24 kilometrov za hodinu. Hurikán sprevádza vietor s rýchlosťou 220 kilometrov za hodinu.Ida, ktorá prichádza v rovnakom termíne ako pred 16 rokmi zničujúci hurikán Katrina , zasiahne región v čase, keď čelí nárastu infekcií nákazlivejším delta variantom koronavírusu a nízkej zaočkovanosti. Nemocnice v New Orleanse i na iných miestach plánujú hurikán prekonať s takmer plnými kapacitami.Úrady otvorili úkryty pre evakuovaných ľudí, tie však budú vzhľadom na pandémiu podľa guvernéra Louisiany Johna Bela Edwardsa fungovať s obmedzenými kapacitami. Edwards vysvetlil, že úrady sa snažia nájsť hotelové izby pre evakuovaných, aby boli úkryty menej zaťažené.Hurikán Ida zosilnej tak rýchlo, že neworleanske úrady nemali čas zorganizovať povinnú evakuáciu jeho 390-tisíc obyvateľov. Starostka mesta LaToya Cantrell vyzvala obyvateľov, aby odišli dobrovoľne. Tých, ktorí zostali, úrady vyzvali, aby sa pripravili na dlhé výpadky elektriny. Tiež varovali pred možnými záplavami, keďže by podľa predpovedí mohlo v niektorých oblastiach napadať do 50 centimetrov zrážok.Ida predstavuje hrozbu aj mimo New Orleans. Varovanie pred hurikánom vyhlásili pre takmer 320 kilometrov louisianského pobrežia a varovanie pred tropickou búrkou predĺžili až po pohraničie Alabamy a Floridy. Prezident Joe Biden pred príchodom hurikánu schválil vyhlásenie mimoriadneho stavu pre štáty Louisiana aj Mississippi.Guvernér Edwards uviedol, že na záchranné a pátracie úsilie je pripravených 5 000 príslušníkov Národnej gardy v 14 okrskoch Louisiany. Na problémy s elektrinou je v pohotovosti 10-tisíc opravárov.