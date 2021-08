Hurikán Ida zasiahol pobrežie Kuby, zosilnieva a mieri na Louisianu

Tropická búrka Ida, ktorá v piatok zosilnela na hurikán prvej kategórie, zasiahla pobrežie Kuby a očakáva sa, že v nedeľu zasiahne pobrežie amerického štátu Louisiana ako hurikán tretej kategórie, varovalo americké Národné centrum pre hurikány.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) -Neworleanská starostka LaToya Cantrell v piatok vyzvala na evakuáciu všetkých, ktorí žijú mimo systému hrádzí chrániaceho oblasť pred záplavami. Neuviedla síce koľko ľudí v oblasti žije, naliehala však na obyvateľov so zdravotnými problémami a špeciálnymi potrebami, aby odišli čo najskôr.Ida sa stala hurikánom v piatok, tesne predtým, ako zasiahla ostrov pri južnom pobreží Kuby. V krajine hrozí silný dážď, prívalové povodne i zosuvy pôdy.Ešte väčšie nebezpečenstvo však podľa predpovedí hrozí v Louisiane, ktorú by mala Ida zasiahnuť v nedeľu. Ak sa tieto predpovede potvrdia, udrie pritom v delte Mississippi presne 16 rokov na deň po tom, ako oblasť zasiahla Katrina.Od nedele do pondelka by podľa hurikánového centra mohlo v častiach Louisiany, Mississippi a Alabamy spadnúť 15 až 30 centimetrov zrážok.