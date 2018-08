Hurikán Lane spôsobil na Havaji záplavy a zosuvy pôdy

Park zaplavený po prívalovom daždi, 23. augusta 2018 na Havaji. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Honolulu 24. augusta (TASR) - Americký štát Havaj postihli vo štvrtok prívalové povodne a zosuvy pôdy vyvolané silným hurikánom Lane. Okraj búrky sprevádzanej prudkým dažďom a vetrom s rýchlosťou do 195 kilometrov za hodinu zasiahol už aj najväčší ostrov Havaj (Big Island), informovala agentúra AP.Bezprostredne nie sú v súvislosti s hurikánom Lane hlásené žiadne zranenia. V dôsledku záplav a zosuvov pôdy však museli uzavrieť minimálne 14 ciest. Pobrežné oblasti zase postihlo silné vlnobitie, uviedla agentúra Reuters.V niektorých častiach ostrova Havaj, ktorý sa stále spamätáva z následkov trojmesačnej erupcie sopky Kilauea, spadlo za ostatných 24 hodín skoro 50 centimetrov zrážok. Členovia zásahových tímov museli na ostrove zachraňovať piatich ľudí, ktorí uviazli v zaplavenom dome, avšak vyviazli bez zranení.Spoločnosť Hawaiian Airlines na piatok ohlásila na piatok zrušenie všetkých regionálnych letov.Centrum búrky sa stále presúva bližšie smerom k súostroviu; vo štvrtok večer sa nachádzalo zhruba 300 kilometrov od východného pobrežia ostrova Havaj. Ďalší pohyb hurikánu sa dá len ťažko predvídať, avšak priamy zásah by podľa predpovedí Havajské ostrovy zrejme dostať nemali.Havajský guvernér David Ige už v utorok vyhlásil na území štátu stav ohrozenia. Vyzval spoluobčanov, aby si pred príchodom hurikánu pripravili zásoby vody, potravín, liekov a ďalších potrieb na 14 dní.Na súostroví minimálne do soboty všetky štátne školy a väčšinu úradov. Zatvorené sú aj nákupné centrá v metropole Honolulu a tiež známa pláž Waikiki, na ktorej policajti s ampliónmi vyzývali plavcov a surfistov, aby vyšli z vody.Lane vo štvrtok zoslabol na hurikán tretej kategórie, stále však môže spôsobiť veľké materiálne škody.