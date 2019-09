Hurikán Lorena zoslabol na tropickú búrku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 22. septembra (TASR) - Hurikán Lorena zoslabol v sobotu po príchode k severozápadnému pobrežiu Mexika na tropickú búrku a do oblasti so sebou priniesol výdatné lejaky a mohutný vietor. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC).V sobotu popoludní miestneho času sprevádzal búrku vietor s maximálnou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Útvar sa pohyboval severným smerom. Napísala s odvolaním sa na americké stredisko NHC so sídlom v Miami agentúra Reuters.Lorenu ešte ako hurikán prvej kategórie pocítili obyvatelia neďaleko obľúbeného turistického strediska Los Cabos v južnom cípe Kalifornského polostrova.Meteorológovia očakávajú, že búrka, ktorá v súčasnosti prechádza cez mexický Kalifornský záliv v Tichom oceáne, dosiahne severozápadnú pevninu Mexika v nedeľu a následne pravdepodobne rýchlo zoslabne.Varovania pred tropickou búrkou stále platia pre časti mexického severozápadného pobrežia.Zo zasiahnutých oblastí neboli bezprostredne hlásené informácie o zranených ani škodách na majetku.