Hurikán Lorenzo silnie v Atlantiku

Miami 29. septembra (TASR) - Podľa meteorológov hurikán Lorenzo naďalej silnie, pričom momentálne sa nachádza v strednej časti Atlantického oceánu a ďaleko od akejkoľvek obývanej pevniny. Uviedla to v nedeľu agentúra AP.Americké Národné centrum pre hurikány informovalo, že hurikán sa momentálne nachádza približne 2325 kilometrov juhozápadne od Azorských ostrovov a pohybuje sa severne rýchlosťou 16 kilometrov za hodinu. Sprevádza ho vietor s rýchlosťou 233 kilometrov za hodinu.Zatiaľ neboli vydané žiadne varovania, aj keď meteorológovia odporúčajú obyvateľom Azorov monitorovať priebeh prírodného živla. V prípade, ak by centrum hurikánu začalo postupovať severovýchodným smerom, pravdepodobne by mohlo doraziť k portugalským ostrovom v utorok.