Húsíjskí povstalci v Jemene prepustili 290 zajatcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 30. septembra (TASR) - Jemenskí šiitskí povstalci známi ako húsíovia prepustili 290 osôb, ktoré zajali v uplynulých rokoch a zadržiavali ich v zariadeniach po celom Jemene zmietanom vojnou. Oznámil to v pondelok Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).Podľa tlačovej agentúry AP tento krok zvyšuje nádej na oživenie dohôd o prepustení všetkých zajatcov, ktoré uzavreli vlani húsíovia s medzinárodne uznávanou vládou Jemenu. Prepustené osoby zajali húsíovia pri svojich nájazdoch, uskutočňovaných od roku 2014, keď sa zmocnili hlavného mesta Saná a veľkej časti severného Jemenu.Hlavný zástupca MVČK v Jemene Franz Rauchenstein uviedol v pondelkovom vyhlásení, že Červený kríž na žiadosť húsíov dopomohol k prepusteniu týchto zajatcov. Vyjadril nádej, že "táto operácia otvára dvere ďalšiemu prepúšťaniu, aby prinieslo úľavu rodinám čakajúcim na opätovné stretnutie so svojimi milovanými".V jemenskej vojne bojujú proti sebe húsíovia spriaznení s Iránom a koalícia na čele so Saudskou Arábiou, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Boje si vyžiadali desaťtisíce obetí na životoch a vyvolali tiež najhoršiu humanitárnu krízu na svete.