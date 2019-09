Húsíovia údajne prestanú cieliť na Saudskú Arábiu, ak tá urobí to isté

Šiitskí povstalci, tzv. húsíovia, ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Káhira 20. septembra (TASR) - Jemenskí povstalci - húsíovia, spriaznení s Iránom, prestanú cieliť na Saudskú Arábiu raketami a dronmi, ak koalícia útočiaca na Jemen urobí to isté. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa povstalcov.Šéf politickej kancelárie húsíov Mahdí al-Mašát v televízii al-Masirah uviedol, že povstalci si rezervujú právo na reakciu, ak ich iniciatíva zostane ignorovaná. Povedal, že. Vyzval na zastavenie útokov na oboch stranách a na vážne rozhovory medzi všetkých zainteresovanými stranami.Húsíovia sa prihlásili k zodpovednosti za víkendové útoky na saudskoarabské ropné zariadenia. Tieto útoky ešte viac zvýšili napätie medzi USA a Iránom.Spojené štáty obviňujú z útokov Irán a Saudská Arábia tvrdí, že boli. Teherán popiera, že sa na nich podieľal a varoval Spojené štáty, aby nepodnikali odvetný úder na Irán, lebo inak sa saudskoarabské kráľovstvo ocitneObčianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba