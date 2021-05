Húska po debute v A-tíme Slovenska: Mám zmiešané pocity

Adam Húska absolvoval v nedeľu premiéru v A-tíme slovenskej hokejovej reprezentácie. Najcennejší dres si prvýkrát obliekol rovno na svetovom šampionáte v Rige, no debut mu nevyšiel, keďže so svojimi spoluhráčmi prehral v dôležitom zápase so Švédskom 1:3.





Zverenci trénera Craiga Ramsayho si mohli v tomto stretnutí zabezpečiť postup do štvrťfinále prvýkrát po ôsmich rokoch, pričom im na to stačil aj bod. Do vedenia ich poslal v poslednej minúte prvej tretiny Peter Cehlárik. "Tri korunky" vyrovnali v 31. minúte zásluhou Marcusa Sörensena a v 52. rozhodol o ich triumfe v presilovke Victor Olofsson. V závere pridal tretí gól do prázdnej bránky Isac Lundeström. "Na svoj štart som sa pripravoval odkedy som prišiel na Slovensko a čakal som na svoju šancu. Chytalo sa mi celkom dobre. Zo začiatku som bol trochu nervózny, pretože to bol môj prvý zápas v národnom drese a taktiež prvý po mesiaci. Potom to však zo mňa opadlo a snažil som sa hrať svoju hru. Z debutu mám trochu zmiešané pocity, pretože to bol dôležitý zápas a prehrali sme, no som spokojný, ako som hral," uviedol Húska na pozápasovej tlačovke.Švédi vyrovnali so šťastím, keď sa puk odrazil po Húskovom zásahu do vzduchu a Sörensen ho sklepol do siete. "Pri tom prvom góle som videl, ako to skočilo spoza bránky na moju vyrážačku, tam som ho vyrazil, no potom som ho stratil, prišiel tam švédsky hráč a doklepol ho do siete. Pri druhom som mal zakrytý výhľad. Zablokovali sme tam veľa striel, no tá jedna, ktorú som nevidel, padla dnu."Slováci majú po šiestich zápasoch na konte 12 bodov a patrí im tretia priečka v tabuľke. Záverečný zápas odohrajú v utorok proti Čechom, no do štvrťfinále môžu postúpiť už o deň skôr v prípade, že deväťbodoví Švédi nezískajú všetky tri body v súboji s hráčmi Ruského olympijského výboru. "Dúfam, že nám pomôžu, ale stále to máme vo svojich rukách a do zápasu s Českom musíme ísť naplno a vyhrať," povedal.