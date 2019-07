Húževka pokračuje v Žiline, s tímom trénujú aj Markovič

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 30. júla (TASR) - Hoci je budúcnosť hokejového klubu MsHK Žilina naďalej neistá, jadro kádra sa riadne pripravuje na novú sezónu.U "vlkov" naďalej pokračuje skúsený útočník Peter Húževka, zaujímavou posilou by mohol byť Jaroslav Markovič, ktorý takisto trénuje s tímom.uviedol Húževka pre TASR.Mesto Žilina naďalej hľadá kupca hokejového klubu, ktorého A-mužstvo vypadlo po sezóne 2018/2019 z najvyššej súťaže. Hoci sa v júni objavili informácie o záujme zo strany otca hokejového reprezentanta Erika Černáka, zatiaľ k dohode nedošlo.To však nebráni približne 14-člennej skupine žilinských hráčov v príprave na novú sezónu, ktorá prebieha pod dohľadom trénerov Stanislava Škorváneka a Róberta Reháka.prezradil pre TASR 42-ročný center Húževka, ktorý naďalej pokračuje v kariére. Okrem neho trénujú so žilinským tímom aj brankár Maroš Mikoláš a útočník Dominik Rehák. Novými tvárami sú útočníci Jaroslav Markovič z Martina, Michal Kluka z Topoľčian či obranca Martin Leško z Považskej Bystrice.Z kádra, ktorý v závere sezóny 2018/2019 neuspel v baráži o Tipsport ligu s Michalovcami, si už viacero hráčov našlo nové pôsobiská. Lukáš Hvila bude pôsobiť práve v Michalovciach, Rudolf Huna sa vrátil do Liptovského Mikuláša, Juraj Milý do Košíc, Lukáš Matejka zamieril do Popradu, Marek Hudec do Slovana Bratislava a Petr Beránek do Znojma.