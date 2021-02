Hviezda NBA sa ocitla v absurdnej situácii, Duranta stiahli počas zápasu pre zdravotný protokol

Do zápasu naskočil z lavičky

COVID-19 prekonal v lete

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pred piatkovým duelom zámorskej basketbalovej NBA Brooklyn - Toronto (117:123) nebolo do poslednej chvíle isté, či domáci budú môcť využiť služby hviezdneho Kevina Duranta Všetko spôsobil zdravotný protokol súvisiaci s pandémiou ochorenia COVID-19. Napokon dostal "zelenú", no v priebehu tretej štvrtiny musel nútene opustiť palubovku.Niekoľko hodín pred duelom predstavitelia Brooklynu informovali funkcionárov NBA, že osoba, s ktorou Durant prišiel do kontaktu, mala nejednoznačný výsledok testu na koronavírus.Dve minúty pred ohlásením zostáv NBA rozhodla, že Durant nemôže nastúpiť. Netrvalo dlho a zástupcovia profiligy bleskovo zmenili názor.Durant tak po začiatku stretnutia mohol z lavičky naskočiť do duelu. Odohral 19 minút, pripísal si osem bodov, k tomu pridal šesť doskokov a päť asistencií.V úvode tretej štvrtiny však NBA rozhodla, že pre kontakt s nakazenou osobou nemôže ďalej pokračovať."Bolo to mätúce, frustrujúce a veľmi zvláštne," povedal médiám Durantov spoluhráč Joe Harris."Najprv nemohol nastúpiť, neskôr sa objavil na palubovke a potom mu znova zakázali hrať," dodal 29-ročný hráč, ktorý v dueli s Torontom zaznamenal 19 bodov, najviac z tímu Brooklynu.Aby absurdností nebolo málo, Durant mal v čase zápasu v rukách čerstvý negatívny test na prítomnosť koronavírusu. V lete prekonal ochorenie COVID-19 a nedávne testy ukázali, že v tele má protilátky.Napriek tomu teraz pravdepodobne bude musieť zamieriť do karantény a istý čas Brooklynu na súťažných palubovkách nepomôže."Namiesto toho, aby som sa sústredil na hru, zaujímalo ma, čo by z dlhodobého hľadiska znamenala Kevinova neúčasť v našom tíme," skonštatoval tréner Brooklynu Steve Nash.