Hviezda svetového šansónu sa už teší na návrat do Bratislavy

Hviezda svetového šansónu Mireille Mathieu sa už teší na návrat do Bratislavy! Na svojom koncerte vystúpi s kompletne novým programom Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (OTS) - Brilantná francúzska šansoniérka Mireille Mathieu sa vracia na Slovensko so svojím novým programom. V bratislavskej AXA aréne NTC vystúpi spoločne s orchestrom 10. marca 2020. Počas svojich posledných koncertov v Bratislave zožala vždy obrovský úspech pred vypredaným hľadiskom. Šansónová legenda zaspieva svoje najznámejšie piesne, ktoré poznajú a milujú jej fanúšikovia všade na svete.Jej posledné koncerty pred vypredaným hľadiskom boli plné nádherných piesní, sĺz dojatia a nadšených fanúšikov nabitých silnými emóciami. Drobná speváčka s charakteristickým účesom, ktorý pre ňu vytvoril legendárny kaderník Vidal Sassoon, svojim hlasom rozozvučala a rozospievala mnohých, pretože slovenskí fanúšikovia ukázali ako dokonale ovládajú slová jej piesní. Mireille Mathieu vždy vkladá do šansónov kus seba a aj tentokrát okrem nového repertoáru zaspieva prierez toho najlepšieho zo svojej tvorby. Môžete sa tešiť na hity ako Mon Credo, La Paloma, Adieu alebo Non, je ne regrette rien z repertoáru speváčkinho idolu Edith Piaf.Šansoniérka predvedie v Bratislave nielen svoj krásny hlas, ale aj kus svojej duše.Nezabudnuteľnú atmosféru na francúzsky spôsob si nenechajte ujsť dňa 10. marca 2020 v AXA aréne NTC Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk Viac informácií na www.jvsgroup.sk