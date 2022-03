Hviezdny bežec na lyžiach Boľšunov zverejnil fotografie v uniforme ZSSR, dostal za to kritiku

Rusi nemôžu štartovať vo Svetovom pohári

Nóri sa zbavili konkurencie

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Nórskeho lyžiarskeho zväzu Erik Röste skritizoval ruského lyžiara Alexandra Boľšunova za to, že na svojom Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej má oblečenú uniformu sovietskych lyžiarov. Učinil tak v čase, keď väčšina civilizovaného sveta odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajine.Trojnásobný olympijský víťaz v behu na lyžiach z Pekingu 2022 uverejnil sériu fotografií s popisom "ZSSR 1980". "Myslím si, že je to veľmi nevhodné. Všetci sa musíme dôrazne dištancovať od toho, čo sa teraz deje na Ukrajine a proti ukrajinskému ľudu, “ reagoval na Boľšunova Röste pre nórske médiá. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) pozastavila Rusom a Bielorusom účinkovanie na medzinárodných súťažiach po tom, čo Nórsko začalo prejavovať nespokojnosť s účasťou Rusov na Svetovom pohári. Aj preto jeden z najlepších bežcov na lyžiach súčasnosti chýbal počas víkendu na Holmenkollene v hlavnom meste Nórska Osle, kde sa bežali tradičné preteky na 50 km v rámci Svetového pohára.Bez účasti ruských vytrvalcov na bežkách sa skončili totálnym nórskym triumfom. Boľšunov namiesto toho zamieril do ruského Rybinska na preteky svetovej série diaľkových behov Worldloppet."Pôvodne to bol pre mňa v Osle jeden z vrcholov sezóny, ale nič sa nedá robiť, keď ma tam nechceli. Vyhral som však Ďomino a myslím si, že to bolo porovnateľné s Holmenkollenom. Súťažilo sa v úžasnej atmosfére pred množstvom skvelých a žičlivých fanúšikov. A čo sa týka Nórov, nezdá sa mi správne, že nás len tak odkopli a zbavili sa konkurencie," cituje Boľšunova športový web championat.com.