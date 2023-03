Hviezdny Neymar podstúpil v Dauhe operáciu a v tejto sezóne si už nezahrá

Zranenie v zápase proti Lille

Vypadnutie PSG z Ligy majstrov

11.3.2023 (SITA.sk) - Hviezdny brazílsky futbalista Neymar z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain podstúpil v piatok v katarskej Dauhe úspešnú operáciu pravého členka, ktorá mu predčasne ukončila aktuálnu sezónu 2022/2023. Zotavovať by sa mal približne štyri mesiace.Tridsaťjedenročný ofenzívny hráč utrpel súčasné zranenie vo februárovom dueli Ligue 1 proti Lille (4:3), ktorý opustil na nosidlách."Neymara dopoludnia úspešne operovali v Aspetarovej nemocnici v Dauhe. Hráč teraz podstúpi liečbu a bude oddychovať," uviedol klub Paríž Saint-Germain v oficiálnom stanovisku.Neymar strelil 13 gólov a pridal 11 asistencií v 20 tohtosezónnych zápasoch vo francúzskej Ligue 1, v šiestich dueloch Ligy majstrov zaznamenal dva presné zásahy a tri gólové prihrávky.Neymar chýbal francúzskemu šampiónovi v stredajšom odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2022/2023 na pôde Bayernu Mníchov , v ktorom PSG prehralo 0:2.Keďže v prvom dueli v Paríži nemecký majster zvíťazil 1:0, postúpil do štvrťfinále s celkovým skóre 3:0. Parížsky klub neprešiel cez úvodné kolo vyraďovacej časti najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže už piatykrát za ostatných sedem rokov.Najlepší strelec v histórii brazílskej reprezentácie Neymar vynechal pre rôzne zdravotné problémy množstvo zápasov, odkedy v roku 2017 prestúpil do Paríža zo španielskeho FC Barcelona za rekordných 222 miliónov eur. Okrem členkov ho trápili aj zranenia chodidiel, slabín a rebier.Pravý členok si poranil aj v otváracom stretnutí na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare.